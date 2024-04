DGT: las infracciones más graves en carretera que debemos evitar

Cuando se conduce el respeto de las normas viales es algo obligatorio porque de lo contrario te puedes llevar una multa, pero también por tu seguridad y la de los otros conductores de la vía. Vamos a conocer las infracciones de tráfico más frecuentes de la carretera:

No respetar las señales que indican prioridad

Se producen cuando en este caso el conductor no cede el paso cuando se entra en una vía transversal y provoca que haya una colisión. Es una de las infracciones de tráfico que se producen con más frecuencia y lesividad en las carreteras convencionales y que termina dando lugar a colisiones con lesiones graves o mortales para aquella persona que está en el lado del golpe.

Cuando hay un STOP hay que detener el coche en todo momento y ceder el paso a los otros vehículos que estén circulando por la vía. Hasta que no te asegures de que no se aproxima nadie, no vas a tener que reanudar la marcha, y deberás mirar a ambos lados.

Exceso de velocidad

Las multas por ir a una velocidad excesiva es de las más habituales que impone la DGT. Está presente en los siniestros de especial gravedad y es bastante común en los que suceden con un único vehículo.

Cuando uno circule tiene que tener respeto siempre con los límites de velocidad y adaptar la misma a cada momento, puesto que el agarre no va a ser igual si el tiempo es malo o el asfalto se encuentra en mal estado. Los motoristas son las principales víctimas mortales de dicha infracción.

Distancia de seguridad insuficiente

La circulación sin distancia de seguridad es una infracción que se produce en los siniestros en vías interurbanas cuando hay bastante tráfico, especialmente en las autovías.

Como nos explica la DGT, los coches, en especial cuando son voluminosos, terminan reduciendo el campo de visión en la carretera cuando se circula muy cerca.

Cuando hay una separación adecuada se puede ver de manera correcta y anticiparse a las diversas situaciones de peligro, como ocurre con los atascos, frenadas bruscas o cuando un vehículo viene de frente cuando hay que adelantar.

Cuanta más velocidad se lleva, más grande debe ser la separación, lo mismo que si existen retenciones o el asfalto se encuentra bastante mojado.

Invasión del sentido contrario

Nos encontramos ante una de las infracciones de tráfico que suelen producirse bastante en las carreteras de tipo convencional, provocando colisiones frontales.

Se asocia con una serie de comportamientos en los que hay velocidades excesivas y distancias de seguridad incorrectas, además de distracciones o conducción bajo los efectos del alcohol.

Siempre que nos encontramos al volante es necesario mantener la concentración a la hora de conducir y no deberás utilizar nunca tu móvil, puesto que vas a poder salirte del carril sin que te des cuenta y puedes provocar una colisión.

Adelantamiento ilegal

Los riesgos que existen de sufrir un siniestro bastante grave que puede multiplicarse cuando se adelanta en sitios prohibidos, a velocidades que no sean las adecuadas o sin la distancia de seguridad.

Estamos ante otra de las infracciones de tráfico más características de las carreteras convencionales, en las que en los dos sentidos comparten calzada.

Cuando se vaya a adelantar, hay que estar seguro de que se hace en una velocidad adecuada, controlando la velocidad y los espacios en relación al resto de los vehículos.

Consejos para cumplir con las normas de Tráfico

Para que sea algo más sencillo el cumplimiento de las normativas de tráfico es bueno tener en cuenta una serie de cosas:

Sin agresividad al volante

El enfado ante todo tipo de situación que pueda haber en la carretera no es la solución. Intenta salir con tiempo para evitar los atascos siempre que puedas.

Concentración máxima

Debemos estar concentrados o ello nos puede jugar una mala pasada. Cetro distracciones.

Cuidado con los atropellos

El atropello es de los accidentes que ocurren con más frecuencia en el centro de la ciudad. Esto no es solo culpa de un conductor despistado, también del peatón. Según una encuesta de Ford, más del sesenta y cinco por ciento de los peatones afirman haber cruzado la calle mientras miran el móvil.

Respeto siempre de los límites de velocidad

Cuando se va a más velocidad de la que marca el límite de seguridad por el centro de la ciudad es bastante más peligroso que si se hace por carretera, autovía y autopista.

No debes hacer señas

En un cruce en el que el sentido de la circulación sea prioritario, no debes ceder el paso a los peatones, puesto que es posible que se cause un accidente grave.

Estamos ante una bonita acción solidaria y de respeto, pero no debes infringir las normativas de seguridad vial.

Es posible que haya otros vehículos que vayan en el otro sentido contrario al que tú lleves, no se vayan a dar cuenta y puedan colisionar contra ello.