Bolaños se autoinvita a un congreso en Sevilla tras dejarle Ayuso fuera de la fiesta del 2 de Mayo

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este martes que el 2 de mayo tiene «en Sevilla un congreso para perseguir la delincuencia». Lo ha dicho en respuesta a si iba a acudir a la fiesta organizada por la Comunidad de Madrid en Sol, después de que la Presidencia madrileña de Isabel Díaz Ayuso confirmase hoy que no le iba a invitar tras el espectáculo que organizó el año pasado. Además, el ministro Ángel Víctor Torres, que sí ha sido invitado, no puede delegar en él su representación al ser un ministro de menor rango. Pero lo cierto es que Bolaños se ha autoinvitado al congreso que utiliza como coartada para no ir a la fiesta de la Comunidad de Madrid.

El acto al que previsiblemente acudirá Bolaños el 2 de mayo es el primer Congreso Internacional de Ciberdelincuencia, organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide. Se trata, según sus organizadores -que buscan «hueco» para la presencia del ministro que a día de hoy no aparece en el programa-, «de una oportunidad única para compartir experiencias, hablar del impacto que tienen las amenazas tecnológicas en nuestra vida y el desafío para combatirlas».

Bolaños se ha sacado de la manga ese viaje a Sevilla cuando le han preguntado por si acudiría a la Real Casa de Correos, como hizo el año pasado, provocando un choque institucional y protocolario con Sol. Tras saber que finalmente no había sido invitado y que la invitación al ministro Torres le impedía delegar la representatividad en él, ha dicho tener en la agenda un congreso contra la delincuencia -en realidad es sobre ciberdelincuencia- que por ahora no cuenta con su nombre entre los ponentes. Fuentes de la organización, sin embargo, cuentan a OKDIARIO tras saber su disposición a asistir que le buscarán un «hueco», aunque aún no saben si el día 2 o el día 3 de mayo.

El Gobierno de la Comunidad ha invitado únicamente a dos miembros del Ejecutivo central al acto institucional del Dos de Mayo, que se celebra cada año en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional: al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Así lo han confirmado fuentes de Sol, después de que el año pasado la cita estuviera marcada por la polémica con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien acudió al acto sin estar invitado y quiso subir a la tribuna de autoridades del exterior. El servicio de Protocolo de la Comunidad se lo impidió.

Torres es el ministro que tiene asignadas las competencias en materia de política territorial, organización territorial del Estado y relaciones con las comunidades autónomas mientras que Martín el cargo de representación del Gobierno en la región. Al acto del Dos de Mayo, que se celebra el día de la Comunidad de Madrid, acuden cada año más de 500 invitados y en él el Gobierno regional reconoce destacadas trayectorias profesionales así como la excelencia en instituciones.