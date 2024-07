Multas de 200 euros: la Policía confirma la llegada a España del ‘icing’

En estos últimos tiempos, tanto los vehículos eléctricos como los híbridos han pasado a ser coches cada vez más habituales en nuestro país y en el resto del planeta. El caso es que no siempre es fácil adquirir uno de estos automóviles, primeramente por su alto precio, pero también es debido porque no hay demasiadas infraestructuras para esta clase de vehículos. De igual forma, en los últimos tiempos, los usuarios de esta clase de coches se han podido enfrentar a una práctica denominada como “icing”. Seguro que te has preguntado en qué consiste el “icing”, pues bien, es una palabra que proviene de Estados Unidos y de Canadá, donde esta clase de coches son todavía más habituales que en nuestro país. La palabra hablar de una conducta que tienen los conductores de vehículos diésel y gasolina que lo que hacen es invadir los aparcamientos que se designan para los vehículos híbridos o eléctricos, de tal forma que se bloquea el acceso a los coches que los precisan.

Una práctica de lo más problemática

Hay ciertas prácticas que pueden acabar dando muchos problemas, ya que bastantes coches eléctricos es posible que precisen de dichos espacios por estar situados bastante próximos a los puntos de carga. Por todo ello, esta clase de aparcamientos incorrectos es posible que tengan un impacto de lo más negativo sobre los propios conductores. Hablamos de una práctica ilegal, puesto que la señal R-308 va a prohibir a los vehículos que utilicen combustible fósil estacionarán en los aparcamientos reservados al efecto. Por todo ello, aparcar erróneamente en uno de los aparcamientos puede acabar suponiendo una sanción a nivel monetario con unas multas que pueden ir desde los cien a los doscientos euros. Por este motivo, la siguiente vez que quieras aparcar. Lo mejor es que te asegures de poder evitar dichas zonas reservadas, puesto que el estacionamiento te va a poder salir bastante más caro.

Ventajas de los coches eléctricos para aparcar en las ciudades

Vamos a ver cómo es la situación es las principales ciudades de nuestro país:

Madrid

Los vehículos que tienen etiqueta de cero emociones de la DGT pueden acabar aparcando de forma gratuita, sin restricciones de tiempo en zona azul y verde. Además, van a contar con acceso libre a las zonas de Prioridad Residencial que forman parte del Madrid Central y que quedan exentos de las medidas del protocolo de actuación para los episodios de contaminación que demandan el mantenimiento de una velocidad determinada en la zona central y que prohíbe a los coches que aparquen.

Barcelona

En las zonas azules y verdes, los coches eléctricos tienen tarifa de 100% bonificada, si se van a respetar los horarios y el tiempo máximo de regulación que establece el sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada. Para beneficiarse de esto, es preciso pedir la tarjeta de usuario de coche eléctrico.

Piensa que van a quedar excluidas de dicho beneficio las plazas para los que se reservan para personas que tengan movilidad reducida, administración o la policía.

Los propietarios de esta clase de coches circulan con libertad por los carriles VAO y harán uso de las autopistas de la Generalitat de Catalunya, sin que haya que pagar peaje alguno.

Zaragoza

Todo vehículo eléctrico va a quedar exento del pago por aparcar en la ciudad, pero si se quiere obtener este beneficio, el dueño del vehículo tiene que pedir el alta de la matrícula en el Servicio de Movilidad Urbana mediante su concesionario.

Valencia

Los vehículos eléctricos pueden aparcar de forma gratuita en la zona azul, siempre que tengan su etiqueta de cero emisiones de la DGT. Por otra parte, solo se puede estacionar en el área naranja por parte de los residentes, que deberán contar también con el identificativo que corresponda.

Málaga

Esta ciudad andaluza también apuesta de forma decidida pro al tecnología eléctrica. Se busca fomentar más el uso, y las ordenanzas municipales aquí han contemplado la reducción fiscal de forma importante para los coches eléctricos, permitiendo a los dueños que accedan a las zonas restringidas del centro histórico y que aparquen de manera gratuita y sin limitación de tiempo en la zona SARE.

Se han llegado a establecer 45 minutos de aparcamiento gratuito en los edificios de estacionamientos municipales. Para los que quieran moverse por la ciudad y tengan un vehículo de cero emisiones, hay 15 reservas de plazas de estacionamiento que son exclusivas.

Como has podido ver, las opciones en las principales ciudades son importantes y lo cierto es que se lo ponen más fácil a los dueños de este tipo de vehículos.