Caos entre los conductores por el mensaje más agresivo de la DGT: «Tienes 24 horas…»

Pese a que puedas creer que te pusieron hace poco una multa o, como ocurre también, te la hayan procedido a notificar en los últimos tiempos y te llegase un aviso mediante SMS, no deberás caer en la trampa: no pagues ninguna denuncia de tráfico por dicha vía o hagas caso a esta clase de mensajes. Son completamente falsos.

Es lo que está ocurriendo dicha semana, puesto que no sabemos si como consecuencia de la gran cantidad de datos robados hace poco a la DGT por un ciberataque de gran tamaño que fue ya confirmado.

Algo que debes saber es que por más que vayan a coincidir los datos o pienses que la información será totalmente veraz, vas a ser víctima de la estafa que estará directamente relacionado con las multas de tráfico. Y ya van demasiados este año.

Los mensajes ahora son bastante más agresivos

smsLos SMS no han desaparecido y los ciberdelincuentes los utilizan para engañar a los usuarios.Los que recibieron esta semana en infinidad de smartphones de los conductores es de gran contundencia:“Dispone de 24 horas restantes para pagar su multa”.

Después de dicho aviso, los estafadores ponen un enlace en el que hay que consultar la notificación con la intención de que la pagues. No debes abrirlo o vas a terminar siendo la víctima de un timo con el que se suplantará la identidad.

La DGT avisa por todas las vías que es una información falsa

Lo que ha hecho la Dirección General de Tráfico ha sido avisar en la totalidad de sus canales de que la información en cuestión es falsa y ha dicho que la ciberdelincuencia sigue intentando engañar a los conductores, puesto que ellos no mandan SMS a nadie para comunicar que deben pagar las multas. Solo se mandan vía correo o mediante la DEV.

La DGT advirtió de dicho nuevo intento de estafa donde los nuevos ciberdelincuentes van a reclamar de esta forma el pago de las multas, para así poder captar los datos del banco de las víctimas a fin de suplantar las identidades y poder robarles el dinero.

Estamos ante la última técnica que ha sido detectada por el Ministerio del Interior, llamada pishing, que es un intento de fraude por parte de los ciberdelincuentes, para poder captar los datos de carácter privado por parte de los usuarios: nombres de accesos a la cuenta bancaria, contraseña, datos de las tarjetas de crédito, etc.

Cómo se pueden evitar este tipo de estafas

Si se quieren evitar estas y otras estafas parecidas, lo primero que tienes que hacer es no confiar en los SMS que te vayan a solicitar entrar a un link para realizar cualquier clase de gestión.

Lo mismo dará que sea Hacienda, la DGT o cualquier clase de empresa o entidad, puesto que cuando se añada un enlace con un SMS siempre va a ser una señal para la alerta y el peligro.

Cuando el enlace disponga de una URL acortada, va a ser una estafa, seguro, puesto que detrás de dichos métodos para poder enmascarar las webs a las que te llevan lo normal es que haya fraudes.

Aquí la estafa no va a tener la web acortada, pero sí que va a usar otro truco como contar con una URL que no será la oficial de la propia empresa, pero que hará referencia a que a simple vista pueda parecer real.

No debes confiar tampoco en que te vayan a meter prisa para hacer una gestión. En el caso de que no pagues la multa en unos pocos días, la cuantía aumenta, pero no vas a tener únicamente 24 horas para poder hacerlo.

En el caso de que cuentes con dudas sobre si la multa puede ser verdad, no deberás pulsar en el enlace, pero tienes que ir a Google e ir al sitio web oficial de la DGT, y solo en la propia web oficial si cuentas con alguna multa.

No olvides que esto es posible comprobarlo y pagar las multas de tráfico desde MiDGT, que es la aplicación oficial para el móvil.

Cuando hayas cometido el error de pulsar en el enlace del SMS, en el sitio web que entres, vas a tener que mirar la URL en la barra de navegación.

Lo que ocurre es que estas estafan pueden acabar usándose con direcciones distintas a la web oficial del propio servicio u otras similares, pero que no van a ser las oficiales.

Siempre estar atentos

Una vez has podido leer todo esto que te hemos comentado, seguro que ya te vas a tomar con más prudencia todos los SMS que te lleguen solicitándote cosas o hablando de pagos de multas.

Si ves que toda esta información puede ser de interés para tus amigos o la familia, no dudes en compartir este artículo. Siempre es bueno transmitir la información que podamos tener y que valga para no caer en los peligrosos fraudes que cada vez se producen más.