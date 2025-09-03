El Gobierno de Pedro Sánchez ha salido en defensa de los menores extranjeros no acompañados tras la manifestación de este martes frente al centro de menas de Hortaleza, en cuya proximidad fue violada el pasado sábado una niña de 14 años por uno de los menores inmigrantes acogidos en el centro. «No hay violadores malos porque sean foráneos», ha asegurado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el socialista Ángel Víctor Torres.

El también ex presidente de Canarias ha subrayado que los menores ingresados en ese centro «son personas que la justicia designa que son vulnerables y, por tanto, hay un interés superior del menor». Además, ha recordado a la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso que «las competencias son claras» después de que la autonomía asegurase que llegaban a su territorio jóvenes con perfiles delictivos «más complicados».

En todo caso, el titular de Política Territorial ha incidido que «cualquier violación es lamentable y condenable», pero ha tratado de evitar poner el foco en esta en concreto al aludir que «sólo en la capital ha habido cerca de 300 denuncias por violación». «Sólo sobre ésta ha puesto un mensaje la presidenta de la Comunidad», ha afeado Torres.

En ese mismo sentido, ha rechazado culpabilizar a los criminales por su origen: «No se puede diferenciar a quien comete un acto tan vil como una violación por donde nace, porque todos son igualmente cometidos». «No se puede decir que hay violadores buenos porque nazcan aquí y malos porque son foráneos. Son igualmente deleznables las acciones», ha subrayado.

El dirigente socialista ha condenado las agresiones que varios encapuchados propinaron a los menas que residían en ese centro: «Nada tienen que ver con esa violación». «Es un gesto absolutamente criticable», ha aseverado.

Críticas a la manifestación de Vox

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha criticado la manifestación de Vox ante el centro de menas de Hortaleza por «racismo» y ha asegurado que el partido de Santiago Abacal buscaba «replicar» las mismas protestas que sucedieron en las calles de Torre Pacheco (Murcia) después de la agresión a un anciano de la localidad.

«Ayer pocos apoyaron el racismo y la criminalización con los que la derecha ha intentado replicar un Torre Pacheco en Hortaleza», ha incidido. «Mientras tanto, nosotras seguimos trabajando por aplicar políticas con perspectiva de derechos», ha expresado en una declaración ante los medios.

La política de Izquierda Unida ha asegurado que mantendrá dos reuniones en la sede del Ministerio de Juventud e Infancia «para abordar la seguridad y la integración de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en Madrid».

«Amparados en bulos»

Además, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que «los discursos que identifican inmigración con criminalidad» generan «dudas sobre determinados colectivos» y se queja de que estas afirmaciones estar «amparadas en bulos de partidos con representación parlamentaria».

«Me parece de una falta de responsabilidad máxima, no es lo más óptimo para garantizar a una correcta convivencia, sino todo lo contrario», ha sentenciado el juez de profesión.

Ahora, Vox ha anunciado que se volverá a presentarse este jueves en Álcalá de Henares, con una declaración a medios de la líder del partido en Madrid, Isabel Pérez Moñino, y el portavoz nacional de asuntos de Interior, Seguridad e Inmigración, Samuel Vázquez. Lo hacen después de que detuvieran a un hombre de origen peruano de 46 años acusado de agredir sexualmente en dos ocasiones a una joven española de 18 años en el parque de Sementales de Alcalá de Henares.