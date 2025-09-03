Adiós a las cápsulas de café caras: el chollazo de Lidl para tener un café de barista cada mañana sin salir de casa

Si eres de los que para despertarse necesita una buena taza de café, seguro que tendrás cafetera en casa y es posible que sea uno de los modelos de cápsulas que llevan años siendo tendencia. Tal vez hayas apostado por una automática que imita al modo de preparar el café como en los bares, pero si realmente quieres un café de calidad, como si lo tomaras en la mejor cafetería del mundo, nada como apostar por la cafetera que encontramos en Lidl. Dirás adiós a cualquier cafetera que tengas o hayas tenido. Toma nota, porque te presentamos el chollazo de Lidl para tener un café de barista cada mañana sin salir de casa.

La Cafetera espresso Capri de la marca Ufesa es una de esas cafeteras que no pasa desapercibida. No es que tenga un tamaño excesivamente grande, como otros modelos de la misma marca o de otras, pero tampoco le hace falta. Con unas medidas bastante ajustadas, perfectas para que quepa en cualquier rincón de la cocina, esta cafetera que Lidl ha rebajado en su bazar online se convierte en nuestra mejor aliada para ese empujón que necesitamos cuando estamos recién levantados y queremos despertarnos tomando un café que sea de calidad. No te hará falta ducharte con prisa para ir corriendo a un bar o a una cafetería. Esta cafetera es la solución perfecta para las mañanas pero también para disfrutar de un buen café de barista en cualquier momento que te apetezca. Y lo mejor es que vas a pagar por ella mucho menos de lo que piensas. Te contamos todos los detalles, a continuación.

El chollazo de Lidl para tener un café de barista

No es casualidad que la cafetera que ahora te presentamos, esté arrasando en Lidl. La Ufesa Capri no sólo tiene un diseño elegante que queda bien en cualquier cocina, sino que también presume de ser una de las más completas dentro de su gama. Y lo mejor es que está rebajada a solo 144,90 euros, un precio más que razonable teniendo en cuenta todo lo que ofrece.

Su sistema es compatible tanto con café molido como con monodosis, así que no tendrás que cambiar tus hábitos ni gastar de más. Además, incorpora un sistema de calentamiento Thermoblock, que te permitirá hacer tu café en apenas unos segundos. Algo a tener en cuenta ya que es ideal para quienes van con prisa por la mañana, pero no pueden renunciar al sabor de un buen espresso.

Presión de cafetera profesional y espuma cada vez que te apetezca

Uno de los puntos fuertes de esta cafetera son sus 20 bares de presión. ¿Y qué significa eso? Pues que la presión es constante y continua, de modo que el resultado es una taza de café bien extraído, con un sabor intenso y una capa de crema espesa como la que ves cuando es un barista profesional el que te hace el café. No necesitas experiencia, ni conocimientos técnicos, tan sólo ganas de disfrutar de un café de verdad.

Y si eres de los que disfrutan decorando el café con espuma, el vaporizador ajustable te va a encantar. Sirve tanto para calentar leche como para crear toppings espumosos para tus cappuccinos o lattes. Básicamente, puedes montarte tu propia cafetería sin moverte de casa.

Diseño compacto, limpio y práctico

Ocupa poco, que es lo que muchas veces más nos preocupa. No necesitas reorganizar la cocina ni hacerle hueco como si fuera una de esas cafeteras gigantes. Cabe bien en cualquier encimera (con medidas de 37,6 x 34,8 x 20,3 cm) , incluso en las cocinas más justitas. El depósito de agua tiene buena capacidad, 1,4 litros, así que te olvidas de estar rellenando cada dos por tres. Y cuando toca limpiar, la bandeja se quita rápido y sin líos. Nada de piezas imposibles de sacar o que se atascan.

Está fabricada en acero inoxidable, así que además de lucir bien, es resistente y duradera. No es de esas cafeteras de plástico que al poco tiempo se estropean o se quedan pegajosas. Aquí hablamos de un electrodoméstico bien hecho, pensado para durar.

¿Por qué está triunfando tanto?

Porque lo tiene todo: diseño, potencia, versatilidad, y sobre todo, un café que realmente sabe a café. Esa es la clave. No es una cafetera que promete y luego decepciona. Aquí cada detalle está cuidado: desde el tiempo de calentamiento (rapidísimo) hasta el resultado en taza. Y si encima la puedes conseguir por menos de 150 euros, el éxito está asegurado.

Además, al estar en el bazar online de Lidl, puedes comprarla sin moverte de casa. Y eso, en un producto pensado precisamente para mejorar tus mañanas sin salir de casa, tiene aún más sentido.

Así que ahora ya lo sabes. Si estás harto de las cápsulas caras, o dependes del bar de siempre, o simplemente si deseas un café mejor sin gastarte una fortuna, esta cafetera de Lidl es lo que necesitas. También es una buena opción si estás montando tu primera casa, si quieres hacer un regalo útil y con estilo, o si simplemente te apetece darte un capricho que vas a usar cada día. ¿A qué esperas? Si realmente deseas un buen café todos los días, esta es la solución así que hazte con ella, antes de que se agote.