Ni Adidas ni Nike: el milagro para andar muchos kilómetros sin cansarte está en Skechers y lo recomiendan los podólogos

Cuando se habla de zapatillas cómodas, la mayoría piensa en gigantes como Nike o Adidas. Sin embargo, hay una marca que poco a poco ha ido ganando terreno gracias a un secreto que muchos ya conocen y que ahora los podólogos confirman. Hablamos de Skechers, que está arrasando con las nuevas Slip-ins Aero Burst, diseñadas para que caminar, pasear o incluso correr distancias largas no suponga acabar con los pies destrozados ni con la sensación de cansancio extremo. Lo más sorprendente es que no son sólo una moda, sino que cuentan con el respaldo de especialistas de la salud del pie, lo que les da un valor añadido frente a muchas otras deportivas del mercado.

El primer gran punto a favor está en su plantilla Arch Fit®, que no es una cualquiera. Esta ha sido desarrollada con estudios realizados durante dos décadas y más de 120.000 escaneos de pies, con la supervisión de podólogos. ¿Qué significa todo esto? Que ofrece un soporte real, adaptado a la forma natural del arco, ayudando a distribuir mejor el peso y a reducir el impacto de cada paso. En la práctica, esto se traduce en que se puede caminar durante horas sin que aparezca esa típica molestia en el talón o en el empeine que tantas veces arruina un paseo largo.

Otro detalle que hace que estas Skechers sean especiales es su sistema Slip-ins®, que permite ponerse las zapatillas sin tener que agacharse o usar las manos. Puede sonar como una simple comodidad, pero en realidad es una innovación que ayuda a mantener el pie firme desde el primer instante. Además, el refuerzo del talón Heel Pillow® asegura de que el pie quede bien sujeto, sin deslizamientos ni incomodidades. Todo esto evita movimientos que, con los kilómetros, acaban generando cansancio extra.

Si hablamos de caminar muchos kilómetros sin agotarse, la clave está en la amortiguación, y ahí estas zapatillas juegan en otra liga. Su media suela incorpora HYPER BURST ICE™, un material ligero y resistente que absorbe el impacto al mismo tiempo que devuelve energía, lo que hace que el paso sea más fluido y menos forzado. Para quienes suelen notar las piernas pesadas tras andar mucho, esta característica marca una diferencia real. A esto se suma una placa con carbono en forma de «H» que añade estabilidad y una sensación de impulso con cada zancada, como si la zapatilla colaborara activamente en el movimiento.

La suela, fabricada con tecnología Goodyear® Performance, es otro de los puntos fuertes. Garantiza una tracción superior y una durabilidad que permite enfrentarse a distintos terrenos sin preocuparse por resbalones ni desgaste prematuro. Ya sea en asfalto, en suelos más rugosos o en recorridos urbanos interminables, las Skechers Slip-ins: Aero Burst están pensadas para responder con solidez. Por si fuera poco, la parte superior de malla técnica transpirable asegura ventilación y frescura, evitando esa sensación incómoda de calor acumulado que puede aparecer en caminatas largas.

Todo esto no son simples promesas de marketing. Los especialistas de la APMA (American Podiatric Medical Association) han otorgado a este modelo el sello de aceptación, lo que certifica que realmente aporta beneficios a la salud del pie. Y medios especializados en running y calzado ya las describen como una opción de referencia para quienes buscan comodidad y rendimiento en el día a día. Es decir, no estamos hablando sólo de una zapatilla bonita o de moda, sino de una herramienta seria para quienes priorizan caminar más y cansarse menos. Y su precio es de 170 euros, inferior a alunos modelos similares de gama alta de otras marcas.