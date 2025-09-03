La DGT está multando a los conductores por hacer esto fuera del coche: inaudito

Todos en mayor o menor medida hemos visto como el teléfono móvil ha pasado a ser una extremidad de nuestro cuerpo. Vemos como nos acompaña en nuestro día a día, puesto que lo llevamos en el bolso o bolsillo. De la misma forma lo tenemos pegado a nosotros en el automóvil, pasando a ser uno de esos elementos que pueden distraernos, lo que penan así las autoridades que se encargan del tráfico. Mucha gente no lo sabe, pero lo cierto es que el uso de estos carece de limitaciones en algunas situaciones en las gasolineras. No hablamos en cuanto al pago, sino cuando estamos junto al surtidor mientras estamos repostando. No hay que olvidar que las áreas de servicio son unas zonas que son potencialmente inflamables. Estos dispositivos pueden causar chispas que pueden tener una serie de consecuencias más importantes, como nos aseguran los expertos.

¿Qué es lo que dice la Ley al respecto?

El artículo 115 en el Reglamento General de Circulación dice claramente que su utilización está prohibida. Vamos a dejaros aquí puesto de forma literal lo que dice el artículo en este sentido: “Para cargar combustible en el depósito de un vehículo, este debe hallarse con el motor parado. Los propietarios de aparatos distribuidores de combustibles o empleados de estos últimos no podrán facilitar los combustibles para su carga si no está parado el motor y apagadas las luces de los vehículos, los sistemas eléctricos como la radio y los dispositivos emisores de radiación electromagnética como los teléfonos móviles”. La utilización del móvil en este tipo de situaciones se considera como una infracción de gravedad. La sanción correspondiente va a implicar, como mínimo, una multa de hasta 200 euros.

La forma de demostrarlo

De cara a que se pueda demostrar todo esto, el Instituto of Advanced Motorists, una organización inglesa que se dedica al campo de la seguridad vial, lo que hizo fue realizar un estudio donde se pedía a un grupo de jóvenes que condujera, en un moderno simulador utilizando un móvil, pero sin utilizar. Los resultados evidenciaron las graves consecuencias de la utilización de Smartphones mientras se conduce.

Presta menos atención a la carretera

Cuando no se utiliza el móvil, la atención pasa a desviarse del orden de un diez por ciento del tiempo. Eso sí, cuando se usa el teléfono la atención pasa a desviarse del orden de entre el cuarenta al sesenta por ciento del tiempo.

Aumenta el tiempo de reacción en un 38%

Esto es particularmente peligroso, puesto que cuando haya algún percance vamos a tardar bastante más de lo necesario en muchas circunstancias. Todo ello pude provocar accidentes o no poder responder a ellos de forma adecuada.

Desvío de la trayectoria

Esto puede provocar salidas de carril involuntarias. De forma curiosa, una encuesta de 2003 de la DGT nos indica que hace 10 años era el incidente más habitual por el uso del smartphone.

Problemas para poder responder rápido cuando el coche delantero vaya reduciendo la velocidad

Aunque se notificó la tendencia a reducir la velocidad para utilizar el teléfono, esto no va a evitar que la conducción se vea perjudicada.

Por otra parte, los peatones corren una serie de riesgos cuando se utilizan los Smartphones en la vía pública, desplazándose de forma más lenta, lo que va a terminar provocando que se tarde más en cruzar la calle, despistándose de forma más sencilla, ignorando señales, a otros peatones o hasta a los vehículos. Todos son unos comportamientos que conocemos bien por ser de lo más habitual.

Por lo tanto, los móviles debemos ser conscientes de su incompatibilidad con la atención necesaria para poder conducir un coche o para poder prestar la necesaria atención en las vías públicas.

Todo ello necesita concentración, contar con las manos ocupadas y desviar la mirada hacia la pantalla. No es seguro hacer todo esto mientras conducimos. Esto se ejemplifica con que una consulta que se haga rápidamente al teléfono puede terminar suponiendo un accidente con el coche delantero en el caso de que frene de forma brusca.

Conclusiones

Esperamos que todo esto que os hemos relatado sobre la forma de actuar al repostar os haya parecido interesante. Lo cierto es que podemos evitar muchas multas siguiendo las recomendaciones que establecen los usuarios, por lo que si quieres que no haya problemas al respecto, todo lo que tienes que hacer es un uso moderado y con sentido del móvil.

Así que ya sabes, esperamos que ahora tengas suficientes motivos e informaciones para que ya no tengas dudas al respecto. Si te pareció interesante el artículo no tengas dudas a la hora de comentar el contenido del mismo con otros usuarios.