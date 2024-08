Quita esto de tu coche inmediatamente: la DGT te va a poner una multa de 400 euros

La época veraniega es cierto que suele implicar una gran cantidad de desplazamientos que se realizan por carretera, puesto que se va a disponer de una mayor cantidad de tiempo libre y se buscará el descanso en los deseados sitios de vacaciones. Por este motivo, tanto las caravanas como las autocaravanas son de ese tipo de vehículos que más se han puesto de moda en los últimos años, eso sí, los mismos precisan de que haya una normativa en concreto que se debe valorar para poder evitar así sanciones. Debemos tener claro que entre los motivos de multa más importantes se encuentra el hecho de que se obstaculice la matrícula. La DGT dice que si se lleva una bola de remolque cuando el coche no cumple con las condiciones, es posible que se imponga una multa por valor de cuatrocientos euros. Si el objeto no se usa, es posible que se termine considerando como peligroso o que se pueda dificultar la visibilidad que tendrá la matrícula del vehículo, Aunque no va a ser ilegal, sí que debe poder seguir las normas.

Conoce más…

Ahora vamos a explicarte los principales motivos por lo que es posible que sea motivo de sanción dicho elemento: Obstaculización de la matrícula: aunque debida a la bola, la matrícula no se ve bien en todo momento, esto sí que puede ser motivo de sanción. Peligro si se produce colisión. La bola del remolque que sobresale de la zona trasera del vehículo y, en caso de que haya colisión, es posible que cause daños mayores a otra serie de vehículos o a los peatones. Normativa de uso: las bolas de remolque tienen que poder ser desmontables o retráctiles, si no se usan, deben retirarse o que se oculten. Todo ello se vincula al Reglamento General de Vehículos, el cual lo que hace es establecer que no van a poder sobresalir elementos extra en el caso de que no sean necesarios. Los elementos no homologados pueden terminar conllevando sanciones por valor de hasta quinientos euros. Todo ello va a depender del tipo y de la forma en la que va a interferir en la seguridad. Los cambios hechos sin homologación van a poder hacer que el coche no llegue a pasar la ITV.

Tips para conducir con seguridad en verano

Cuando estamos en verano estamos en la mejor época para disfrutar de los viajes en coche largos. Con muchas horas de luz y con buenas condiciones de la vía donde hay mayor seguridad.

El caso es que el calor y el sol son también una serie de factores de riesgos cuyo peligro es posible minimizarlo si vemos una serie de consejos para poder conducir en el verano.

Vamos con ello:

Puesta a punto

No es algo que sea obligatorio, pero si bastante recomendable visitar a un taller que va a revisar el coche por completo. Para ello se deben examinar los efectos del invierno en el turismo, debiendo comprobar el estado de los líquidos e ir sustituyendo los elementos que se puedan deteriorar, como las ruedas o limpiaparabrisas.

Climatización

En época invernal hay elevadas probabilidades de que no se use el aire acondicionado o el climatizador. Antes de que vayan a llegar las temperaturas más altas, es fundamental que se pongan a funcionar los climatizadores para comprobar el estado.

Equipamiento extra

A los elementos obligados en época estival es de gran utilidad el añadirles zapatos confortables o zapatillas de lona que son una gran opción.

El agua es fundamental y también llevar alguna clase de aperitivos que tengan sal para que se puedan afrontar las bajadas de tensión o los golpes de calor.

Si hablamos del consejos para conducir en estos meses, en relación con el conductor o los pasajeros, es importante:

Mirar siempre los tiempos que se recomiende de parada y descanso

En este sentido, la DGT estima que deben ser unas paradas por espacio de veinte minutos y cada par de horas que se conduzca.

La hidratación de manera continua con agua o zumos

Las bebidas alcohólicas, se prohíben de forma expresa siempre que vayamos a conducir.

Algo también importante es evitar las horas centrales del día de conducción en las jornadas en las que haga mayor calor.

Las mañanas, madrugadas y los atardeceres, son de los momentos ideales para el viaje en vehículo en verano, siempre que el que tenga que conducir esté bien descansado.

El uso de gafas de sol, para evitar que haya deslumbramientos por el sol o problemas de visión porque haya mucha luz del sol.

Fundamental que llevemos a mano los datos del seguro y el servicio de asistencia en carretera. Así que ya sabes, esperemos haberte aclarado un poco más este tema que suele ser objeto de dudas en muchos casos.