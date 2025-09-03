Desde que probé éste plato preparado de Mercadona no quiero otro: listo en 6 minutos y sin manchar

Hay días en los que cocinar da pereza. Llegas tarde, no tienes nada pensado y lo último que quieres es ponerte a cortar, sofreír y luego fregar media cocina. Es justo en esos momentos cuando un plato congelado bien hecho te salva la cena o incluso la comida del día siguiente. Y eso Mercadona lo sabe bien y por eso, triunfa ahora con el plato preparado más deseado de todos.

Entre todos los preparados ultracongelados de la marca Hacendado de Mercadona, hay uno que está ganando cada vez más espacio en los congeladores de mucha gente: los gnocchi de pollo y verduras. Una mezcla sencilla, pero que funciona, ya que es rápida de preparar, cuesta poco y además llena bastante. Viene en bolsas de 600 gramos, pensadas para dos raciones abundantes, y con un precio de unos 3 euros. Lo que más llama la atención es que en apenas 6 minutos tienes un plato caliente y completo en la mesa. Además lo puedes hacer en sartén, en microondas o incluso en horno, y siempre queda listo sin manchar más de lo necesario. Una solución práctica para quienes no quieren renunciar a comer algo con sabor casero aunque el tiempo juegue en su contra.

El plato preparado que triunfa en Mercadona

El envase trae una mezcla sencilla pero bien pensada. Lo primero, los gnocchi de patata, que son la base y le dan esa textura suave pero que llena un montón. Luego están los trozos de pollo cocido, que hacen que no sea sólo un plato de pasta, sino algo más completo. Y para que no falte el toque fresco, viene con varias verduras: calabacín, cebolla, pimiento, zanahoria así que lleva un poco de todo para darle color y sabor.

Todo va acompañado de una salsa de tomate ligera. No es de esas salsas que lo cubren todo y acaban empalagando. Aquí se nota, pero sin tapar los demás ingredientes. Queda bastante equilibrado y se disfruta más de lo que parece a simple vista.

Cómo se prepara

Lo bueno es que no tienes que complicarte nada. El envase propone tres formas de hacerlo:

En sartén : echas el contenido congelado, un poco de aceite y lo salteas a fuego fuerte unos 6 minutos, removiendo para que no se pegue.

: echas el contenido congelado, un poco de aceite y lo salteas a fuego fuerte unos 6 minutos, removiendo para que no se pegue. En microondas : lo pones en un recipiente apto, lo tapas y unos 12 minutos a 850 W, parando a mitad para darle una vuelta.

: lo pones en un recipiente apto, lo tapas y unos 12 minutos a 850 W, parando a mitad para darle una vuelta. Con grill: algo más lento, pero deja los gnocchi con un punto más dorado.

La sartén suele ser la opción que mejor queda, porque los gnocchi cogen más sabor y textura. Ahora bien, si tienes prisa, el microondas te saca del apuro sin manchar nada.

Información nutricional

En cuanto a lo que aporta, cada 100 gramos rondan las 149 kcal. Una ración normal (unos 300 g) se queda en unas 450 kcal, que no está nada mal para una comida rápida.

Trae proteínas del pollo (6,3 g por cada 100 g), bastantes hidratos de los gnocchi (20 g) y grasas muy justas, menos de 5 g. De esas, apenas 0,8 g son saturadas. No es un plato pesado ni de esos que te dejan con sensación de grasa. Al revés, bastante equilibrado. Y lo mejor es que, gracias a las verduras, no se siente como un simple plato de pasta con salsa.

El mejor precio para el plato preparado perfecto

Aquí es donde termina de convencer. Cada bolsa de 600 g cuesta solo 3 euros, lo que te da para dos platos grandes a 1,50 la ración. Difícil encontrar algo parecido en calidad y cantidad por ese precio. Además, lo metes en el congelador y lo tienes listo para cuando no quieras cocinar.

Además, se conserva muy bien en el congelador y se convierte en ese comodín perfecto para cuando no sabes qué preparar. No ocupa mucho espacio y te puede salvar más de una comida.

Trucos para mejorarlo en casa

Aunque está pensado para comerlo tal cual, se le pueden dar algunos toques sencillos para subirlo de nivel:

Añadir queso rallado por encima y gratinarlo unos minutos en el horno.

unos minutos en el horno. Incorporar unas hierbas frescas como albahaca o perejil al servir.

como albahaca o perejil al servir. Ponerle un poco de chile o pimienta negra si te gusta con un toque picante.

si te gusta con un toque picante. Añadir más verduras frescas, como champiñones salteados, para hacerlo aún más completo.

De esta forma, el plato deja de ser sólo un recurso rápido y se convierte en una comida que puede sorprender.

En definitiva estamos ante quizás el mejor plato preparado de Mercadona. En este caso, es rápido, sabroso, saciante y económico. No pretende ser alta cocina, pero funciona: llena, se prepara sin complicaciones y está al alcance de cualquier bolsillo. Un básico para tener siempre en el congelador, sobre todo si quieres evitar improvisar con lo primero que encuentres. Los gnocchi de pollo y verduras de Hacendado son la prueba de que un plato congelado también puede ser práctico y sabroso. ¿A qué esperas para probarlo?.