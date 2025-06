Si siempre vas con prisas o hay días en los que sencillamente no te apetece ponerte a cocinar, siempre puedes recurrir a los platos preparados y congelados que ofrecen los supermercados, y entre los que actualmente destaca uno que está dando tanto que hablar que ya se ha hecho viral en redes sociales, además de comenzar a agotarse en muchas tiendas. El plato congelado de 2,50 euros que arrasa en Mercadona, con pasta, pollo y una salsa pesto a la que nadie se puede resistir. Una buena alternativa tanto para una comida como para una cena y que además de estar rico y ser barato, se puede preparar en menos de cuatro minutos.

No todos los días se descubre una comida rápida que sea barata, sabrosa y que además saque de apuros en tiempo record. Pero Mercadona lo ha vuelto a hacer con su nuevo plato congelado. Su pasta con pollo al pesto Hacendado está arrasando entre quienes buscan algo más que una comida de emergencia en el congelador. Y no es de extrañar: la combinación de pechuga de pollo asada, salsa pesto cremosa y pasta al dente es una fórmula ganadora. Una propuesta que logra el equilibrio justo entre sabor casero y practicidad absoluta y que tanto se agradece cuando llegas tarde a casa, estás cansado o simplemente no te apetece meterte en la cocina. En apenas unos minutos, tienes un plato que huele bien, sabe bien y, sobre todo, te deja satisfecho. Además se vende en una bolsa de 300 gramos, ideal para una comida rápida, y su precio hace que sea una de las opciones más económicas y resolutivas del supermercado valenciano.

El plato congelado que arrasa en Mercadona

La etiqueta de este nuevo plato congelado de Mercadona no miente. En primer lugar, destaca la pasta en una cantidad del 52% junto a la pechuga de pollo asada (18%), acompañada de una salsa pesto elaborada con albahaca, queso, ajo y aceite vegetal. Todo esto sobre una base de pasta alimenticia que, aunque es congelada, mantiene una textura muy decente al calentarla.

Entre los ingredientes encontramos también queso italiano (tipo grana padano), leche, nueces de anacardo, piñones, aceite de oliva virgen extra y un toque de ajo. La mezcla da como resultado una salsa intensa pero equilibrada, que envuelve la pasta sin apelmazarla ni engrasarla en exceso. El conjunto, además, es sorprendentemente sabroso y no resulta pesado.

Por supuesto, como es habitual en los productos preparados, también hay estabilizantes, acidulantes y conservantes, pero están en proporciones controladas. Lo interesante es que no se siente ese regusto artificial que a veces acompaña a los platos congelados. Aquí todo sabe a lo que tiene que saber.

Un método de preparación sencillo y rápido

Otro de los grandes aciertos de esta pasta al pesto es su facilidad de preparación. Tienes tres opciones: microondas, sartén o incluso air fryer.

, basta con hacer un pequeño corte en la película de plástico y calentar durante unos 4 minutos. Si quieres prepararlo en la sartén , echas unas gotas de aceite y cuando esté caliente, añades el contenido de la bolsa y remueves de vez en cuando, durante 7 minutos.

, echas unas gotas de aceite y cuando esté caliente, añades el contenido de la bolsa y remueves de vez en cuando, durante 7 minutos. Por último tienes la freidora de aire. En este caso coloca un papel de horno dentro del recipiente de la air fryer, añade la pasta con pollo y cocina durante un tiempo de entre 9 y 11 minutos a una temperatura de 200ºC.

Valor nutricional y saciedad

Uno de los aspectos que más suele preocupar cuando se trata de platos precocinados es su valor nutricional. En este caso, la pasta con pollo al pesto de Mercadona no está nada mal: aporta 480 kcal por ración (el envase completo de 300 gramos), lo que lo hace una comida completa para una persona adulta.

Contiene 14,1 gramos de grasa, de los cuales 6,3 son saturadas, y 29,4 gramos de proteínas, una cifra muy interesante para quienes quieren mantener una dieta equilibrada. En cuanto a los hidratos de carbono, suma 57 gramos por envase, suficientes para proporcionar energía sin excesos.

Aunque no es un plato light, tampoco es una bomba calórica. De hecho, gracias a su alto contenido en proteínas, es bastante saciante y evita la típica sensación de hambre a la hora después de comer. Por eso, está ganando popularidad no solo entre jóvenes y estudiantes, sino también entre trabajadores que comen en la oficina y buscan algo que les rinda sin dejarles pesados o aquellos que van a casa pero no tienen apenas tiempo para cocinar.

Y como no, también está el efecto redes. Muchos ya han visto cómo la gente prueba este nuevo plato congelado de Mercadona y comenta lo delicioso que está y la verdad, es que tiene una pinta realmente apetecible, de modo que nadie duda en llevarse una bolsa si la ve en la nevera de congelados de Mercadona. ¿Y tú? ¿A qué esperas para llevarte la tuya?.