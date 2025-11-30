Inter Miami de Messi golea 5-1 al New York City y se clasifica a su primera final de la MLS Cup

El Inter Miami de Lionel Messi alcanzó su primera final de la MLS Cup al aplastar 5-1 al New York City en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, gracias a un triplete de Tadeo Allende y los goles de Telasco Segovia y Mateo Silvetti, quien volvió a ser titular, con Luis Suárez en el banquillo.

Por primera vez en sus seis años de existencia, el Inter Miami disputará la final de la MLS Cup. Lo hará el 6 de diciembre en el Chase Stadium, enfrentándose al ganador de la serie entre Vancouver y San Diego.

Con la presencia de Carlos Alcaraz en las gradas, el equipo de Javier Mascherano desplegó un auténtico recital futbolístico, destacando una espectacular asistencia de tacón de Jordi Alba para el gol de Segovia, que puso el 4-1.

Alba y Sergio Busquets, quienes se retirarán al final de esta temporada, tienen ahora la oportunidad de despedirse del fútbol sumando otro trofeo a sus impresionantes vitrinas.

El New York City arrancó el partido con intensidad, logrando quitarle la posesión al Inter Miami y asentándose en el campo rival. Sin embargo, el equipo de Mascherano aprovechó su primera ocasión, marcando rápidamente y manteniendo el control del juego para divertir a su afición.

Un pase largo de Busquets, mal despejado por el defensa del NYC, Raúl Gustavo, permitió a Allende romper el empate en el minuto 14 con un potente disparo de pierna derecha que venció al portero estadounidense Matt Freese.

Este gol resultó ser un golpe psicológico para el New York City. El nerviosismo se hizo evidente cuando Morález, amonestado por una falta, encaró a Messi, lo que provocó una pequeña tangana.

A pocos segundos de reanudarse el partido, el Inter Miami amplió su ventaja a 2-0. En el minuto 22, Jordi Alba metió un centro preciso al área, donde Allende se adelantó a su marcador y, con un cabezazo impresionante, superó a Freese para firmar su séptimo gol en los ‘playoffs’ de esta temporada.

A pesar de la adversidad, el New York City se mantuvo firme mentalmente en el encuentro. Y finalmente encontró recompensa. En el minuto 37, una jugada a balón parado acabó con un remate de cabeza de Justin Haak tras un centro de Morález, poniendo el 2-1 en el marcador.

El New York City tuvo varias opciones para cambiar el rumbo del partido en la segunda mitad, cuando el Inter Miami cometió varios errores en la salida del balón. Sin embargo, les faltó definición.

La mejor oportunidad llegó en el minuto 66, cuando Joaquín Fernández disparó, pero se topó con una gran intervención de Ríos. Pocos segundos después, el Inter Miami aprovechó un contragolpe letal para poner el 3-1.

La jugada nació de una combinación entre rosarinos: Messi asistió a Silvetti, quien definió con un derechazo cruzado que sentenció el marcador a favor de los locales.

Sin fuerzas para reaccionar, el New York City vio cómo en el minuto 82 llegaba el 4-1, tras una espectacular triangulación entre Segovia, que había ingresado minutos antes, y Jordi Alba. El exjugador del Barcelona asistió a Segovia con un tacón dentro del área para que el venezolano anotara su gol y cerrara el partido. Para finalizar, en el minuto 88, Allende completó su noche soñada al marcar su tercer gol de la noche, firmando el 5-1 definitivo.