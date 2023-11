La inscripción de Vitor Roque y otras triquiñuelas contables del Barça

Poco a poco se acerca inicio del mercado de invierno, precisamente el momento en el que el Barça filtró que incorporaría a su fichaje brasileño Vitor Roque. El joven delantero fue fichado durante el verano, pero las penurias económicas del Barcelona impedían su inscripción en el mercado estival.

Por aquel entonces, el Barça estaba pendiente de recibir el pago de 40 millones por la venta de Barça Studios. Tras el gatillazo con Orpheus Media y Socios.com, Nipa y Libero se iban a encargar de los 60 millones que el Barça había prometido que cobraría a la Liga de Tebas. El primero de los recompradores, Nipa, puso sus 20 millones, pero no hizo lo mismo Libero y Laporta y su directiva tuvieron que avalar para poder inscribir a varios jugadores.

A finales de noviembre, el Barça empieza a asumir que no llegará el dinero de Libero y empieza a ver con preocupación los siguientes 60 millones que se comprometió a cobrar el 15 de junio de 2024. Es por ello por lo que se ha informado por la Cadena Ser de Cataluña, que Laporta busca un nuevo comprador para Barça Studios, o Barça Media, que uno ya se lía a veces.

La incorporación de Vitor Roque está muy condicionada por que se produzca este cobro de 40 millones pronto, aunque la lesión de Gavi habilita un espacio salarial del 80% de su ficha para fichar. Eso sí, debería ser un jugador cuya inscripción sólo fuese válida hasta el 30 de junio. Por ello, no parece que esta fórmula encaje demasiado bien con el delantero brasileño, cuyo contrato es multianual. No obstante, ya conocemos la creatividad que tiene el Barça para dar una patada adelante en este tipo de asuntos.

Llegará el día en el que no será suficiente dar una patada adelante. Los socios del Barça deberían pedir muchas explicaciones a Laporta sobre el motivo por lo que el club culé vendió un activo y todavía no ha cobrado lo prometido. Más allá de la utilidad que tuvo ese movimiento para poder inscribir fichajes en 2022, no parece que la gestión beneficie en nada al Barça en el largo plazo.

También hemos conocido como el proyecto de reforma del Camp Nou poco a poco va cambiando. No habrá videomarcador 360 por motivos económicos, aunque se aleguen también otros motivos bastante extraños. Recordemos que tampoco la reforma del Palau está incluida en la financiación actual. Demasiados cabos sueltos en un club que precisa de certidumbre.