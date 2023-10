El agente de Vitor Roque anuncia que llegará al Barcelona en enero

Una de las grandes incógnitas del próximo mercado de fichajes de invierno en el Barcelona es saber si el conjunto azulgrana podrá acometer algún fichaje. El único objetivo que parece tener Xavi Hernández es el de conseguir la llegada de Vitor Roque. La situación financiera no es nada sencilla, pero André Cury, representante del jugador, ha confirmado lo que va a ocurrir el próximo mes de enero.

Y es que el jugador brasileño sufrió hace unas semanas una lesión en los ligamentos de su tobillo izquierdo. Una lesión que hizo saltar todas las alarmas sobre su posible llegada al Barcelona en el mes de enero, pero el propio André Cury se ha encargado de tranquilizar a los aficionados culés y al propio club sobre el estado de salud del joven de 18 años: «Vitor se está recuperando muy bien. Creemos que en 4 semanas, como máximo, ya puede estar listo».

El delantero sufrió una lesión muy parecida a la de Robert Lewandowski. El joven delantero del Athletico Paranaense está llamado a ser el sucesor del polaco que, aunque sigue a un alto nivel, la edad ya comienza a notarse en sus estadísticas goleadoras. El brasileño llegará para darle descanso y a largo plazo ir entrando como titular en el esquema de Xavi Hernández.

Fue en el programa ‘Tu dirás’ de RAC1 donde Andre Cury lanzó la bomba sobre el futuro de Vitor Roque: «La idea del jugador y del Barça es que venga en enero, está todo pactado con el Paranaense».

Ha sido en las últimas semanas donde ha comenzado a sobrevolar la idea y la ilusión de la directiva del Barcelona de conseguirle a Xavi Hernández la llegada del futbolista brasileño. Pero no está siendo nada fácil por la delicada situación financiera que atraviesa el club.

«Complacer a Xavi»

Fue Eduard Romeu, vicepresidente del Barcelona el que habló esta semana para diferentes medios catalanes y dejó entrever que la llegada de Vitor Roque en enero está sobre la mesa:»Veremos cómo evoluciona todo esto. Tenemos dos ventanas, una posible en enero y otra en junio. Va a depender de la parte técnica. Como siempre, haremos todo lo imposible por complacer al técnico, que es el que manda en esto».

Pero él mismo reconoció que ahora mismo, en la situación en la que están, es imposible. Para la llegada de Vitor Roque a Barcelona, deberán acometer alguna venta importante o, por ejemplo, recibir los 40 millones del fondo de inversión Libero, que todavía no han llegado a las arcas del Barcelona: «Tenemos que generar ‘fair play’ suficiente y, como siempre hemos dicho, haremos lo posible y lo imposible por complacer al técnico, como hemos hecho hasta la fecha. No somos sospechosos de no cumplirlo.

Está previsto que Deco, el nuevo director deportivo del Barcelona, tiene previsto viajar en este parón de selecciones para hablar con el jugador y conocer de primera mano el estado de su lesión. Ahora cobra una mayor importancia esta reunión en Brasil si finalmente el jugador aterriza en la Ciudad Condal en enero.