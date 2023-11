Deco: «No vamos a encontrar a nadie como Gavi en el mercado»

Anderson Luis de Souza ‘Deco’ ha sido el último portavoz en hablar sobre la actualidad del Barcelona. El conjunto azulgrana no atraviesa su mejor momento. A las malas sensaciones dejadas antes del parón de selecciones se le ha sumado la gravísima lesión de Gavi. El director deportivo del Barça considerado al jugador español «insustituible».

«A día de hoy, Gavi es un jugador que no se puede sustituir. No hay en el mercado ningún jugador disponible para hacer su trabajo, ni con su mentalidad, ni con su capacidad. Discutir sobre sustituir a Gavi es un error; es una equivocación pensar que vamos a encontrar a un jugador para suplirlo. No lo encontraremos», comentó Deco.

«No nos vamos a volver locos con la lesión de Gavi. Es triste para él, para nosotros como club, pero no encontraremos un sustituto», añadió. «Estoy seguro de que volverá fuerte, se recuperará. Es un chaval joven que tiene una fuerza increíble, y lo que vamos hacer es ayudarle para que vuelva fuerte, que se tome el tiempo que sea para recuperarse. Y eso es lo más importante», dijo Deco.

Por otro lado, en una entrevista para la agencia EFE, también habló sobre la posible llegada de Vitor Roque en el mercado de invierno: «La incorporación de Vitor Roque será en función del ‘fair play’. Dependiendo de lo que generemos, lo haríamos. Con la lesión de Gavi, surge un nuevo escenario y nosotros lo vamos a valorar en función de lo que podamos hacer. Estamos viendo a nivel económico qué podemos hacer».

Baja de Gavi

«Estamos asimilando lo que nos ha pasado, estamos mirando, viendo lo que tenemos y tomaremos una decisión. Primero, encontrar a un sustituto de Gavi es imposible. Segundo, incorporar a otro jugador, dependerá de lo que nos convenga más. Si es uno o son dos (otro además de Vitor Roque) dependerá del margen económico», agregó.

«La FIFA paga una indemnización a partir del vigésimo octavo día de lesión que el futbolista ha sufrido con su selección, que es algo que está mal porque las lesiones habitualmente son de tres semanas. No cubre los primeros 28 días que nos da la FIFA y tampoco cubre el sueldo de los jugadores que están siete u ocho meses de baja», señaló.

Quejas del calendario

«La FIFA organizará una Copa del Mundo y un Mundial de Clubes con más partidos. La Eurocopa se acaba el 14 de julio y LaLiga empezará, más o menos, el 6 de agosto. ¿Cuándo los jugadores tendrán vacaciones?.

«Los clubes están obligados a hacer giras para pagar los sueldos de los jugadores y los jugadores están cómo están. Yo, si fuera futbolista a día de hoy, estaría muy preocupado por mi futuro», resaltó el exjugador, entre otros, de Oporto, Barcelona y Chelsea.

«Por supuesto que hemos de jugar mejor, pero no olvidemos nunca que hemos tenido dos jugadores de los mejores del mundo en el centro del campo, como Frenkie de Jong y Pedri, que no han estado por mucho tiempo».

¿Cantera o cartera?

«Aunque el Barça no puede ser un equipo que solo traiga jugadores jóvenes y dependa de la cantera; nunca ha sido así en su historia. Tener jugadores jóvenes importantes está bien y se está viendo: se ha invertido con Araujo y está dando resultado; con Pedri lo mismo; Gavi y Lamine (Yamal) salen de la cantera», resalta al hablar de la irrupción en el primer equipo de jóvenes talentos, lo que, en su opinión, hay que saber combinar con jugadores contrastados.

«Pero hemos ganado LaLiga pasada porque hemos sido capaces de traer a Kounde, Raphinha, Ferran Torres, jugadores para competir. Hemos sido capaces de mantener a Frenkie de Jong y de traer a Lewandowski. Todo es un equilibrio de plantilla, del equipo, de lo que hay que buscar».

«No ha sido una decisión fácil de tomar. Tenía que dejar cosas importantes que había construido en los últimos diez años, también a nivel familiar. A nivel profesional, tenía ganas de cambiar y no hubiese hecho el cambio si no fuera por algo a largo plazo. No por algo que fuera una diversión o no fuera algo concreto», destacó Deco que, en cualquier caso, liga su futuro al del presidente Joan Laporta.