Rafa Márquez, el candidato de Deco para sustituir a Xavi

A cuatro puntos del Girona y a dos del Real Madrid, con otro pequeño resbalón en Champions League que retrasa la clasificación para octavos de final cuando parecía un hecho, y un mal juego cada vez más pronunciado que está poniendo cada vez más nervioso al palco de Montjuic. Existe hartazgo de Joan Laporta con Xavi Hernández y su mando al frente del FC Barcelona durante esta temporada y eso está llevando a pensar en alternativas que suplan al egarense mirando hacia abajo, hacia Rafa Márquez.

Xavi Hernández está más cuestionado que nunca en el Barcelona. La Junta Directiva encabezada por Joan Laporta no las tiene todas consigo con el técnico blaugrana. En las últimas jornadas y partidos se está viendo que el equipo no está bien, que está pasando por un mal momento de forma y estilo, especialmente tras la derrota en el Clásico cuando se consideró incluso que faltó mano dura por parte del entrenador, además cosechar ese último tropiezo en Europa. De ahí que de manera interna, se comienza a pronunciar el nombre de Rafa Márquez que, recordemos, mantiene una relación estrecha con Deco, el actual director deportivo culé.

El Barcelona lleva semanas sin dar su mejor versión, con un juego pobre, dejándose puntos en Liga y sufriendo para cerrar partidos con marcadores abultados, si no es 1-0, es 2-1, la victoria para los de Xavi está siendo marcada por el sufrimiento y la intranquilidad que genera la escasa distancia que marca el electrónico.

Además, los números en Europa de Xavi sonrojan al club. En lo que va de etapa del egarense, entre Champions y Europa League, el Barcelona ha perdido los mismos partidos, siete, que triunfos ha logrado, dejando otros seis empates por el camino en un total de 20 partidos. En ellos, además ha encajado nada más y nada menos que 29 goles, una media de 1,54 tantos por partido, más del doble de lo que acostumbra en La Liga.

Además, no es baladí y es necesario recordar que Xavi Hernández era una de las caras visibles de Víctor Font cuando se formaron las diferentes candidaturas para la presidencia del Barcelona. Xavi no iba con Laporta, sino con el que fue a la postre su máximo rival, arrollado luego en las votaciones por el abogado. Pese a ello, el actual presidente salvó ese lunar y apostó por él pero esto no le hará temblar el pulso si llega el momento de darle la patada.

Márquez, el relevo de Xavi

Ahí aparece Rafa Márquez como relevo de Xavi. El mexicano lleva desde el verano de 2022 en el banquillo del filial culé y desde el club están muy satisfechos con su labor, con su desempeño, es por ello por lo que se le tiene en cuenta como posible alternativa al egarense.

Si el rumbo que ha tomando en las últimas semanas el equipo permanece, Márquez podría recibir un ascenso para que afrontara la difícil tarea de coger el primer equipo, sin experiencia anterior pero suponiendo una opción de la cara, que conoce el club y que sería bastante más económica que cualquiera de las opciones que existen en el mercado.

Recordemos que el Barça está en una situación económica compleja, nada sencilla, y es por ello por lo que el club necesita evitar cualquier tipo de gasto extra. Ya de por sí, la reciente lesión de Gavi y la falta de alternativas a Robert Lewandowski como delantero preocupan al actual técnico, que pide fichajes para el mercado de invierno.