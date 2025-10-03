El incendio que ha montado el hermano de Araujo tras la derrota del Barça con el PSG

Ronald Araujo no tuvo minutos en la derrota de Champions frente al PSG. Hansi Flick apostó por la pareja formada por Pau Cubarsí y Eric García, dejando al uruguayo en el banquillo durante todo el partido mientras el Barça se veía superado en todos los costados ante los de Luis Enrique. Sin embargo, en medio de las críticas, hubo una imagen en redes sociales que provocó el cabreo del barcelonismo.

Nada más terminar el partido, el hermano menor del charrúa publicó en su perfil de Instagram una frase directa al técnico alemán: «¿A quién vas a culpar ahora? ¿A Araujo?», escribió junto a emoticonos llorando de la risa. Un comentario que le gustó a Maximiliano Araujo y compartió usando el mismo emoticono.

A raíz de ello, muchos aficionados criticaron su actitud después de una dolorosa derrota ante un rival por la Copa de Europa. Sin embargo, la familia de Araujo se retoma al pasado para reaccionar de esta forma. En la eliminación de 2024, cuando Ronald acabó expulsado con roja directa por un agarrón a Barcola dentro del área. Una acción que dejó al equipo con uno menos y que terminó siendo clave en la eliminación en cuartos de final. Parte de la afición le señaló como el culpable, por lo que han aprovechado la derrota del PSG para devolver el golpe al daño que hicieron al central en su día.

Araujo, intermitente en el Barça

En los últimos años, Araujo ha estado más cerca de irse que de marcharse del Barcelona. Sus problemas en la renovación y su bajón de rendimiento hicieron que Laporta le colocase en la rampa de salida para hacer caja pensando en el Fair Play Financiero. Sin embargo, el deseo del jugador y su bajada de pretensiones hizo que el pasado mes de enero terminase renovando hasta 2031.

Con la marcha de Íñigo Martínez, el defensa ha vuelto a tener un rol más importante del que tuvo el curso pasado. Ha sido titular en cinco de los nueve partidos que van de temporada. Venía de jugar los 90 minutos ante Oviedo y Real Sociedad, pero su ausencia en el primer gran partido de la temporada dejó un sabor amargo en el jugador.