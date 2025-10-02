Flick: «El PSG es un equipazo y ha merecido ganar»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Olímpico de Montjuic tras la derrota del Barcelona contra el PSG en la segunda jornada de la Fase Liga de la Champions League. Un gol de Gonçalo Ramos en el 90 le dio la victoria a los franceses.

«Ha sido mejor la primera que la segunda parte. El PSG es un equipazo y hay que aceptar que han merecido ganar. Creo que Pedri y De Jong han jugado muchos minutos. Lo importante es el equipo», comenzó declarando Hansi Flick tras la primera derrota del Barcelona esta temporada.

«La segunda parte he visto a jugadores cansados. Todos han dado lo máximo. Con el 1-1 teníamos que defender mejor. Aprenderemos de esto. Creo que no hemos estado al mismo nivel que el PSG, pero no hemos logrado nuestra mejor versión. Queremos volver a nuestro mejor nivel y hay que trabajar y lo haremos. Hay aspectos físicos y futbolísticos. Su filosofía es fantástica. Tienen jugadores jóvenes muy buenos. Los jugadores que entraban incrementaban su nivel. Hablaremos y trabajaremos sobre ello», dijo Flick en sala de prensa.

«Es muy importante la estructura y en la segunda parte no la hemos tenido. Es fantástico ver como ha jugado Eric. Este partido nos ayuda mucho de cara al futuro. Hemos visto el nivel del PSG y podemos estar así. Pero es una cuestión de 90 minutos. Se trata de atacar y defender como un equipo. Tenemos que aprender y mejorar. No quiero hablar sobre estadísticas, no me gusta perder. Tenemos que aceptar la derrota, ellos han merecido ganar», valoró sobre el partido.