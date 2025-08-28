Chris Froome sufre un grave accidente y es hospitalizado con neumotórax y cinco costillas rotas

Chris Froome ha sido hospitalizado tras ser víctima de un accidente en Francia mientras entrenaba con neumotórax y cinco costillas rotas. El ganador de cuatro Tour tiene en vilo al mundo del ciclismo al ser ingresado en un hospital de Toulon por este incidente, del cual se dijo en primer lugar que había sido provocado por el atropello de un coche este miércoles mientras entrenaba cerca de la localidad francesa de Saint-Raphael. El corredor del equipo Israel Premier Tech, ya lejos de la lucha por grandes vueltas, sufrió este fuerte accidente cerca de su lugar de residencia en Mónaco.

Según el medio francés L’Équipe, el británico de origen keniata fue trasladado consciente al hospital, pero con heridas y lesiones graves sufridas en el atropello. Un accidente que casi con total seguridad le impedirá disputar el resto de pruebas de ciclismo en esta temporada de 2025. Además de sus cuatro Tour, Chris Froome es ganador de dos Vuelta a España y un Giro de Italia.

El periódico galo informó también de que el ciclista de 40 años, además de estar consciente tras el impacto, consiguió comunicarse con su entorno, algo que alivió a las personas más cercanas al británico. El equipo Israel ha negado que fuese arrollado por un vehículo, pero confirmó que fue trasladado por aire al hospital de Toulon. Froome se encontraba en su última temporada con contrato con su actual equipo al que llegó en 2021 tras salir de la estructura del equipo Sky.

Futuro incierto para Chris Froome

A Sky, que en 2019 pasó a denominarse Ineos, llegó en 2010 y permaneció en su estructura hasta 2020. Allí logró sus victorias más importantes, entre ellas siete grandes, para un total de 46 triunfos. El último fue en la temporada 2018 cuando acabó imponiéndose en el Giro de Italia. Froome todavía no se ha pronunciado oficialmente sobre una posible retirada del ciclismo o su continuidad en el pelotón alguna temporada más.

Comunicado del equipo Israel Premier Tech

«Hola a todos, lamentablemente Chris Froome sufrió un grave accidente ayer. Por favor, consultad la siguiente actualización médica. Proporcionaremos más información sobre su estado y recuperación cuando sea posible: Chris Froome fue trasladado en helicóptero al hospital de Toulon ayer por la tarde tras un serio accidente de entrenamiento (no hubo otros ciclistas ni vehículos implicados). Afortunadamente, Chris está estable y no sufrió lesiones en la cabeza; sin embargo, las exploraciones han confirmado un neumotórax, cinco costillas rotas y una fractura en una vértebra lumbar, por lo que será sometido a cirugía esta tarde. Actualizaremos sobre el estado de Chris después de la operación».