Horario España – República Checa: dónde ver el partido de la Eurocopa 2025 femenina en directo y en vivo

Después de endosarle un 0-7 a Bélgica en el primer partido de la fase de clasificación para la Eurocopa 2025 llega la jornada 2 con este España – República Checa. La selección española dirigida por Montse Tomé disputará este encuentro en El Plantío, Burgos, y esperan poder lograr otro triunfo sin Aitana Bonmatí y Cata Coll para seguir liderando su grupo, en el que también están las belgas y Dinamarca, además de las checas.

A qué hora juega España contra la República Checa en la clasificación para la Eurocopa femenina 2025

La selección española femenina de fútbol recibe en Burgos a la República Checa para disputar el choque que corresponde a la jornada 2 de la fase de clasificación para la Eurocopa de Suiza 2025. Las de Montse Tomé arrancaron esta competición hace unos días enfrentándose a Bélgica en Lovaina y golearon con un 0-7 espectacular. Lideradas por Salma Paralluelo, España dominó de principio a fin ese choque y consiguió golear al combinado belga para acabar liderando el grupo A2 en el que cayeron junto a las belgas, checas y Dinamarca. Las vigentes campeonas del Mundial y de la UEFA Nations League tratarán de sumar tres puntos más delante de los aficionados españoles para seguir encabezando su cuadro y así empezar a encarrilar su pase a la cita que también intentarán conquistar para seguir dejando claro que esta generación está llamada a marcar una era dorada en el fútbol femenino.

Montse Tomé ofreció la lista de convocadas hace ya más de una semana, pero a última hora sufrió un duro revés con las bajas de Aitana Bonmatí y Cata Coll, dos piezas claves en esta selección española femenina de fútbol, pero ni se notó durante el choque ante Bélgica. En su lugar acudieron Fiamma Benítez, del Valencia y Adriana Nanclares, del Athletic Club. Frente a la selección belga todas las jugadoras rindieron a un nivel espectacular y ahora esperan poder hacerlo en este segundo partido que pone fin a esta ventana internacional. La UEFA ha programado este España – República Checa que se disputa en Burgos, en El Plantío, para este martes 9 de abril y el choque comenzará a las 19:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que no haya ningún incidente que obligue a que se retrase la hora de inicio de este encuentro.

Dónde ver el España – República Checa femenino en vivo y en qué canal de televisión es

Este partidazo que corresponde a la jornada 2 de la fase de clasificación para la Eurocopa de Suiza 2025 comenzará a las 19:00 horas y así los amantes de este deporte podrán disfrutar del encuentro de la selección española femenina de fútbol antes de sentarse delante del televisor a ver la Champions League, ya sea el Real Madrid – Manchester City o el Arsenal – Bayern de Múnich. Este España – República Checa se podrá ver por RTVE, que es el medio de comunicación que tiene los derechos de emisión de los encuentros del combinado que dirige Montse Tomé. El canal escogido para retransmitir en directo por televisión este duelo entre españolas y checas es La1, por lo que todos los que quieran ver el partido podrán hacerlo en abierto, ya que se trata de la tele pública.

Además, todos aquellos seguidores de la selección española femenina de fútbol también podrán ver este partido de la jornada 2 de la fase de clasificación para la Eurocopa de Suiza 2025 en streaming y en vivo online mediante la aplicación de RTVE Play, que está disponible en dispositivos como móviles, tablets, ordenadores o smarts TVs. Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la narración en directo del resultado, goles y minuto a minuto de este España – República Checa desde una hora antes del arranque del mismo, pero también publicaremos las mejores noticias previas, como todas las reacciones relevantes una vez que se produzca el pitido final en Burgos, en el Estadio de El Plantío.

Árbitro y estadio del partido España – República Checa

El Estadio Municipal de El Plantío, en Burgos, Castilla y León, será el escenario donde la selección española femenina de fútbol vuelva a vestirse de corto después del 0-7 que le endosó a Bélgica. Este campo, que fue inaugurado en 1964, tiene capacidad para acoger a unos 12.000 aficionados y se espera que haya un buen ambiente para ver este España – República Checa de la jornada 2 de la fase de clasificación para la Eurocopa de Suiza 2025. Los triunfos en el Mundial y en la Liga de las Naciones hace que haya una locura desatada por el combinado nacional y los aficionados españoles no dejarán solos a los de Montse Tomé en esa lucha de sacar lo antes posible el billete para la cita del año que viene. En su historia, la casa del Burgos, ha acogido diferentes encuentros de la selección Sub-21 masculina.

Las futbolistas esperan ser ellas las protagonistas con su labor sobre el terreno de juego, al igual que las seleccionadoras con sus decisiones tácticas y sustituciones, mientras que quieren que las colegiadas no jueguen un papel determinante en el devenir del choque y en el resultado de este duelo de la jornada 2 de la fase de clasificación para la Eurocopa de Suiza 2025. La UEFA ha designado a la serbia Jelena Cvetkovic como la árbitra principal de este España – República Checa, mientras que la cuarta árbitra será su compatriota Milica Milovanovic. Hay que recordar que no hay VAR, por lo que no se revisará ninguna acción polémica que se le pase por alto en El Plantío a la trencilla.