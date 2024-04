La selección femenina no levanta el pie del acelerador. Después de ganar el Mundial, cerrar su clasificación para los Juegos Olímpicos y ganar la Liga de Naciones, quieren cerrar por la vía rápida su nuevo reto: estar en la Eurocopa. Y no han podido comenzar mejor. España no ha dado ninguna opción a Bélgica, a la que han goleado por 0-7, en un partido cómodo dominado de principio a fin por las de Montse Tomé, que en apenas media hora ya habían hecho tres tantos.

A pesar del muro que trataron de poner en defensa las belgas, la selección encontró grietas por los costados y a su espalda, algo que sirvió para que Salma acabase siendo la estrella del festival de las campeonas del mundo. La del Barça hizo un hat-trick entre el minuto 9 y el 46′, mientras que Esther, que entró en su lugar, se reivindicó con otros dos tantos. Las otras goleadoras fueron Jenni Hermoso, que hizo el segundo de la noche en el Den Dreef Stadion, y Sheila García, que cerró la cuenta.

Antes de viajar a París en verano, donde optarán al oro olímpico por primera vez en la historia, España tiene que certificar su presencia en la Eurocopa 2025, que se jugará en Suiza. Cinco partidos –tras esta primera jornada– separan a la selección de una nueva ilusión, que puede prorrogar el próximo año su hegemonía si consiguen el que sería su primer título continental.

El primer paso había que darlo en Lovaina, donde se medía a Bélgica en la primera jornada de la fase de clasificación para estar en 2025 en Suiza. Para ello, Montse Tomé salía con las mejores 11 que tenía. En un equipo sin Aitana y Cata Coll –lesionadas– la seleccionadora apostaba por meter como compañera de Jenni Hermoso en el centro del campo a Alexia Putellas. La doble Balón de Oro volvía a jugar con España tras cinco meses, puesto que en la última convocatoria no llegó a tener minutos al estar aún convaleciente de sus problemas en el menisco.

La seleccionadora daba también la titularidad a Misa Rodríguez en la portería, aunque no intervino en ningún momento del encuentro. En defensa, la novedad estaba en Laia Aleixandri, que tras hacer de pivote en la Final Four de la Liga de Naciones por la ausencia de Teresa, volvía a acompañar a Paredes en el eje de la zaga. Olga y Batlle aparecían en los laterales. Por delante, Teresa regresaba y formaba con las otras dos capitanas en el centro del campo. Arriba, Athenea, Mariona y Salma eran las encargadas de buscar los goles.

Salma lidera a España en Bélgica

Y el primero no tardó en llegar. España salió a por todas y se encontró con el gol después de un mal despeje a la salida de un córner que Salma Paralluelo aprovechó para mandar a guardar, aunque con ayuda de una defensora que desvió en última instancia. Sería el primero de la cuenta goleadora de la futbolista del Barça, que haría el tercero y el cuarto de la selección, uno tras un tacón espectacular de Alexia y otro tras un pase de la muerte de Ona Batlle.

España no dio opción a Bélgica en ningún momento. Las de Montse Tomé tuvieron en todo momento el mando del partido e hicieron lo que quisieron con las belgas, por lo que tras el tanto inaugural de Salma, el segundo no tardaba en llegar. Era Jenni Hermoso quien abría para Athenea hacia la derecha y subía al balcón del área para recibir de la cántabra y ponerla con un disparo medido en el fondo de la red.

Tras ello, volvía a aparecer Salma para aprovecharse de la magia de Alexia, que asistió con la espuela. Un gol que llevó a España a bajar el pie en busca de un descanso al que llegaban con los deberes hechos. Hasta tal punto era superior la selección que en el descanso se quedaron en el vestuario Olga Carmona y Laia Aleixandri, para dejar su espacio a Shei García y María Méndez.

Y a la reanudación volvieron a salir con las pilas más que cargadas. No tardó en aparecer de nuevo Salma para confirmarse como la nueve de este equipo. Con una competencia muy dura, con jugadoras como Alba Redondo o Esther González, la del Barcelona dio un paso adelante muy firme con su triplete, que obligará a las otras dos delanteras a trabajar muy duro para poder sentarla.

Precisamente, fue la ex del Real Madrid la encargada de poner el quinto. Esther entró por Salma a la hora de juego y no tardó en aprovechar los minutos. Athenea encontraba un agujero en la defensa en cada internada y en esas apareció la granadina en el punto de penalti para rematar a placer el centro raso para hacer la manita. Volvería a marcar y, de nuevo, a pase de la que fuera su compañera en el conjunto blanco, que cerró el encuentro con un triplete de asistencias. Antes, había puesto el sexto Shei García.

España comienza, de esta forma, como líder indiscutible en su grupo de la fase de clasificación. Contesta a la victoria de Dinamarca por 1-3 ante República Checa y amenaza con cerrar por la vía rápida su presencia en Suiza en 2025. Las de Tomé recibirán en Burgos el próximo 9 de abril a las checas, a las 19:00 horas.