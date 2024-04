Teresa Abelleira: «Lo de Rubiales para nosotras es un tema pasado»

En medio de todo el ruido –otra vez– con Luis Rubiales, la selección femenina vuelve a jugar este viernes. Las campeonas del mundo vuelven a estar eclipsadas por todo lo que sucede a su alrededor, aunque esta vez no tiene nada que ver con ellas. De hecho, Teresa Abelleira (Pontevedra, 2000) afirma que la mente del vestuario está puesta en la fase de clasificación para la Eurocopa y que el resto, para ellas, «es pasado».

En una entrevista a OKDIARIO, la mediocentro de España y del Real Madrid –con el que termina contrato en junio– revela que al vestuario de la selección «no le obsesiona» marcar una época, aunque no oculta que uno de sus sueños, a corto plazo, pasa por intentar ganar los Juegos Olímpicos. Antes, toca arrancar la fase de clasificación para la Eurocopa, ante Bélgica y República Checa, que afrontan como un nuevo reto y, también, como preparación para la cita olímpica.

Pregunta: ¿Cómo está de cara a estos partidos? Porque en el último no pudo jugar.

Respuesta: Pues la verdad que muy bien. Ya de la lesión no queda nada. Estoy totalmente recuperada y con ganas de poder participar en estos partidos.

P: Durante estos últimos meses la exigencia ha sido mucha, con el Mundial y la Liga de Naciones, donde jugaban sin red. En este nuevo reto, en principio, la exigencia será menor, ¿cómo lo afrontan?

R: Bueno, realmente lo seguimos viendo como que son partidos que no podemos perder. La exigencia es la misma. Es verdad que venimos de ganar dos grandes campeonatos, pero eso ya es pasado. Ahora mismo, el objetivo son estos dos partidos que queremos ganar y estar en esa Eurocopa.

P: No tienen miedo de que les descentren un poco estos partidos, porque ahora es fase de clasificación para la Eurocopa, cuando lo que hay en mente más próximo son los Juegos. No sé si les afecta o no.

R: Estamos preparadas para tomárnoslo como que es verdad que son un poco de cara a preparación a los Juegos, esta clasificación a la Eurocopa, pero sabemos la importancia que tienen. Entonces, sabemos que lo primero es Bélgica y hay que ganar a Bélgica. Y cuando se acabe el de Bélgica hablaremos de República Checa.

P: Se ha hablado mucho de la ambición del equipo, de cómo se gestiona la presión… Ahora entran en una fase distinta, puesto que vienen de ganar dos grandes campeonatos. ¿Cómo mantienen el hambre y la exigencia de cara a estos partidos?

R: Bueno, al final es que la exigencia es la misma. Nunca se ha estado en unos Juegos Olímpicos y, cuando se habla de los Juegos Olímpicos, es ganarlo. Es otra motivación igual de ilusionante que un Mundial. E igual con la Eurocopa. Queremos estar en esa Eurocopa y eso pasa por ganar estos dos partidos. Creo que no nos relajamos en ese sentido, sino seguimos exigiéndonos y queriendo estar en esos dos grandes campeonatos a buen nivel.

P: Bélgica y República Checa, a priori, no están al nivel de selecciones como Holanda o Francia. Se supone que se replegarán más y no será una lucha tan de tú a tú. ¿Cómo preparan estos partidos?

R: Al final hay que saber las armas para cada tipo de partido y en ellos en lo que estamos trabajando, con lo que nos diga la seleccionadora. Y sabemos que ante un rival que se repliega mucho, pues hay que tener más paciencia y elaborar más.

P: En la Final Four se vio una superioridad que no se vio ni siquiera en el Mundial. El seleccionador de Francia dijo que él había jugado contra la España de Villa, Xavi, Iniesta… y que sintió la misma impotencia. ¿Se ven a ese nivel y capaces de marcar una época como lo hicieron ellos?

R: Creo que sí, que podemos llegar a hacer algo muy grande. De hecho, ya lo estamos haciendo. Es la primera vez que se gana un Mundial y una Liga de Naciones. Queremos seguir, en ese sentido, siendo históricas, pero no es algo que nos obsesione. Día a día, si hacemos las cosas bien, si tiene que llegar y se puede hablar en unos años de una época grande del fútbol español, pues ya se dirá. Es como el objetivo de trabajar los 10-11 días que estamos aquí al máximo nivel y ganar todo lo que se nos ponga por delante.

P: Ahora que dice que no les obsesiona, ¿cómo gestionan la presión y cómo hacen para canalizarla y poder seguir disfrutando?

R: Yo es que la presión la veo que, si sientes presión, es que estás en el sitio que quieres estar y estás consiguiendo algo, lo que persigues cada día. Entonces, creo que, más que verlo como presión es, como dar el asiento. Estoy donde quiero, entonces disfruto de estar donde quiero estar. En ese sentido lo llevamos muy bien y siempre el equilibrio de trabajo, pero siempre disfrutando de cada momento y cada día.

P: Le hablaba antes de la imagen de España en la Final Four respecto al Mundial y hubo un cambio en el banquillo que es el de Montse Tomé. ¿Hasta qué punto tiene responsabilidad esa mejora del juego?

R: Montse al final es la que nos manda las directrices, entonces, obviamente, tiene bastante y estamos a gusto con ella. El ambiente es bueno, las cosas funcionan y confiamos plenamente en ella.

P: Llegó en un momento muy convulso en el que se le llegó incluso a cuestionar, pero ahora ya no hay ninguna duda con ella. ¿Qué cambios han notado en lo deportivo respecto a la anterior etapa?

R: Bueno que he de decir que el primer consejo que me ha dado mi padre es que lo que pasa en el vestuario, no sale del vestuario. Tampoco te puedo decir mucho, sino que estamos a gusto con ella. Confiamos en ella. Sabíamos que podía hacer las cosas bien y tanto la confianza de nosotras a ella y de ella a nosotras es la misma. Lo importante es que confiamos en ella, que las cosas están saliendo, se están dando y ya está.

P: A raíz del Mundial hubo un crecimiento en la repercusión del fútbol femenino. ¿Cómo vive todo eso, lo nota?

R: He de decir que, para lo que pasó y el hecho de haber ganado el Mundial, creo que todos nos esperábamos todavía un poco más, como tenemos el ejemplo de Inglaterra cuando ganó la Eurocopa. Eso sí que fue un boom real. En España creo que todavía se pueden seguir haciendo las cosas mejor en cuanto a infraestructuras, a nivel de repercusión y todo. Creo que se puede dar un pasito más y esperemos que se siga dando, que se siga confiando en nosotras y que se siga apostando por el fútbol femenino.

P: En verano llegarán los Juegos y el objetivo, después del Mundial y la Liga de Naciones, es ganarlo. ¿Se ven favoritas para ganar el oro?

R: No sé si favoritas o no, pero sí que sabemos que estamos capacitadas y que es lo que queremos hacer en París.

P: Cambiando de tema, se vuelve a hablar del fútbol español y de la Federación por temas extradeportivos. ¿Qué les parece?

R: Personalmente, no es algo sobre lo que esté leyendo todo el día o esté enterada de la última hora. Me centro en venir aquí y jugar, como cuando estoy con mi club, jugar en mi club, disfrutar… Es, en cuanto a nosotras, tema pasado y nos centramos en el ahora y en venir aquí y sacar nuestro máximo rendimiento.

P: En cuanto a usted, en el Mundial se le ve en su mejor versión y desde entonces no para de crecer. ¿Hasta qué punto fue un punto de inflexión? Porque hoy es indiscutible tanto en la selección como en el Madrid…

R: Fue un punto de inflexión grande, porque es la primera vez que estaba en un gran campeonato disfrutando de minutos y a un buen nivel. Entonces sí que para mí personalmente fue un punto de confianza y de saber que puedo estar compitiendo con las mejores del mundo.

P: Quiero hablarle del Real Madrid, porque hay jugadoras de mucho nivel, campeonas del mundo, como Misa, Olga, Athenea o usted, ¿pero qué es lo que falta realmente para que puedan pelear por los titulos?

R: No sé exactamente, si no creo que lo hubiese hecho o lo que estuviese en mis manos, pero creo que fue un año regulero. Es verdad. Hay que seguir trabajando, analizando cada una sus errores y lo que podemos cambiar. A partir de ahí, llegarán los mejores años.

P: Últimamente hay una comparación constante con el Barça. ¿Cómo les afecta a nivel interno?

R: No hay excesiva preocupación en el vestuario, sino que sabemos que ya sea el Barça, o quien sea, es uno de los mejores equipos del mundo y al final siempre quieres llegar al nivel de los mejores. Pero no es el caso de compararse sólo con el Barça, porque ahora mismo están a un gran nivel y queremos igualarnos a los mejores de Europa.

P: Hablábamos antes de los Juegos, a los que entiendo que llegará con su futuro resuelto… No sé si pasa por seguir en el Real Madrid. ¿Cómo está la situación de tu renovación?

R: A día de hoy aún no sé nada. Lo más importante, en lo que estoy centrada, es en estos dos partidos; si tengo minutos, hacerlo lo mejor posible y sacar estos dos partidos con victoria.

P: Dijo Athenea que ella nunca jugaría en el Barça, ¿puede decir lo mismo?

R: Al final, es su opinión. Es respetable. Creo que si quedase sólo un equipo en el planeta yo jugaría, fuese el que fuese.

P: Después de todo lo que has vivido a tus 24 años, ¿qué sueños te faltan por cumplir en el fútbol?

R: Todavía muchos. A más corto plazo, son esos Juegos Olímpicos. Luego, a nivel de club, pues aún tengo todo por ganar, así que aún me quedan muchos, muchos sueños.

P: ¿A nivel de club se los imagina en el Real Madrid?

R: Podría ser, sí. Luego eso ya se verá.