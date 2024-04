Montse Tomé: «No he visto la entrevista de Rubiales y me gusta que no hablemos de ello»

Montse Tomé ha evitado hablar de todo lo relativo a Luis Rubiales, en la previa del partido que medirá a España contra Bélgica, en la fase de clasificación para la Eurocopa que la selección femenina iniciará este viernes. La seleccionadora ha dejado claro que no ha visto la entrevista y que en el vestuario no se habla de ello. «Eso dice mucho de dónde tienen las jugadoras la cabeza», ha destacado la asturiana, que además ha dejado claro que está «centrada en el fútbol» y que no quiere saber nada que tenga que ver con los temas extradeportivos en los que se ve inmersa la Federación en estos momentos: «No vi la entrevista, me lo acaban de comentar mis compañeros. No he escuchado a nadie hablar de ello y eso me gusta».

La entrenadora ha querido desmarcarse rápidamente de todo lo que tenga que ver con el caso Brody, que afecta directamente al ex presidente de la RFEF. Para evitar que las preguntas de la rueda de prensa girasen en torno a Rubiales, se ha desmarcado rápidamente. Tomé ha asegurado que desde la propia Federación «no me dicen nada y tampoco lo pregunto». Para cerrar el tema ha señalado que disfruta «mucho» de su trabajo y que tiene «muchas ganas del partido» contra Bélgica.

«El equipo está bien, con buena energía, lo hemos preparado de la misma manera que la Nations League. Es un equipo fuerte, a nivel internacional lo tienen todos. Todos piensan en ganar a España, ahora mismo es el reto con el que llegan todos los rivales», ha indicado la seleccionadora.

Sobre la selección de Bélgica, Montse Tomé ha querido destacar a jugadoras como «Wullaert, Missipo, Cayman…» puesto que «pueden generar problemas». «Valoramos que tienen cosas buenas y otras por las que podemos hacerles daño», ha comenzado señalando la seleccionadora, que además ha incidido en que «se defiende bien, es intenso sin balón y en acciones a balón parado puede hacer daño» y que se espera «una estructura bastante defensiva».

Montse Tomé evita hablar de Rubiales

Montse Tomé no ha querido hablar del nuevo escándalo en la Federación, después de los registros y la declaración ante la Guardia Civil de Luis Rubiales, y ha centrado el foco en sus jugadoras y en el duelo ante Bélgica, que será el primero de la fase de clasificación para la Eurocopa. Un partido para el que España llega con la duda de Jenni Hermoso, que arrastra problemas. «Ya está en dinámica de equipo, el miércoles lo pudo hacer con el resto del equipo y hoy también lo va a hacer», apuntó, aunque su presencia de inicio está en el aire.

Se ha pronunciado sobre una de las sensaciones de esta selección: Laia Aleixandri. La entrenadora ha alabado a la polivalente futbolista del Manchester City, que regresó con la selección al llegar ella al cargo y que se ha ganado ser indiscutible tanto en el eje de la defensa como en el pivote: «Necesitábamos de su capacidad ahí y lo hizo con un grandísimo nivel. Es una jugadora de equipo, con muchas ganas, que lo hace bien en donde la pongamos».

Con quien no podrá contar para estos dos encuentros ante Bélgica y República Checa será con dos piezas clave como Aitana Bonmatí y Cata Coll: «El equipo siempre está por encima, a pesar de que ellas dos son grandísimas jugadoras. Tenemos aquí 23 jugadoras pero muchas más con las que podemos contar».