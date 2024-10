Holloway ataca a Topuria antes de su combate: «Es un imitador de McGregor»

Max Holloway ha comenzado a calentar el combate contra Ilia Topuria. A tres días de la batalla, que tendrá lugar en el Etihad Arena de Abu Dabi, el luchador estadounidense atacó al hispanogeorgiano en el media day previo al UFC 308 que se celebra este sábado. Está en juego el título de peso pluma, actualmente en posesión del verdugo de Aleksander Volkanovski. Tras halagar las cualidades de Topuria, el hawaiano le acusó de ser una copia de Conor McGregor.

«Claramente, es un tío con confianza en sí mismo. Cree en sus habilidades, pero cuando dice: ‘Voy a pelear por el título del peso ligero, luego por el del peso welter… Y Max va a ser más fácil que Josh Emmett’. ¿Crees que lo dice en serio o está tratando de construirse a sí mismo? Así gana confianza», comenzó diciendo el estadounidense sobre El Matador, del que admira su mentalidad: «Su mente es muy interesante».

«Para ser honesto, no podría responderte esa pregunta, hermano. Pero si eso es lo que necesita para ser la mejor versión de sí mismo el sábado por la noche, que así sea», agregó. Acto seguido, Holloway acusó a Topuria de ser un imitador de McGregor: «Este tipo es un imitador (de McGregor, ed.). Ya sabes, hasta los tatuajes, su aura, o la forma en que se acerca a las peleas. Está tratando de copiarlo».

Respecto al estilo, Max comentó: «Todo el mundo golpea, todo el mundo lucha. Todo el mundo hace lucha greco-romana, como quieras llamarlo… lo que hace, esto es todo. Artes marciales mixtas, y lo está poniendo bastante bien para sí mismo. Pero quiero decir, como él está diciendo lo de esta nueva generación, yo sólo soy un par de años mayor que él, y he estado aquí. Cuando yo tenía su edad, yo tenía como todos mis títulos ganados y defensas del título…».

«Topuria es un animal»

Max habló sobre el cardio de Ilia: «Sí, ya veremos qué pasa. Ya sabes, nunca se sabe. Nunca sabes lo que puede pasar. Sé que habló de su cardio. Él cree que tiene cardio, pero la mayor parte del tiempo aparece al principio de sus peleas… No puedo esperar, chicos. Será algo especial el sábado por la noche».

Pero no todo fueron palos, Holloway también halagó a Topuria durante su comparecencia: «No se ha probado. Es decir, es un animal, es bueno, mucha gente se olvida de eso. Cuando llegó a la UFC, lo trajeron como un luchador. Eso es lo que era. Y entró y comenzó a noquear a los tíos. Su boxeo es bueno», elogió.

Pero eso no es lo único que le impresiona de su rival, al que no subestima en absoluto: «Como luchador, no puedes ser un hater y decir que no es bueno. Sabes que lo es, está demostrando que hizo lo que tenía que hacer cuando tenía que hacerlo para llegar a la posición que tiene. Así que, no hay falta de respeto a eso, pero tenéis que ver lo que vendrá la noche del sábado». La UFC ha retrasado el horario de la pelea para que no coincida con el Clásico, y comenzará en torno a las 23 horas del sábado.