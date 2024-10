Topuria va directo a por Holloway: «Seré el primero en noquearlo»

Ilia Topuria ya está preparado para su nuevo combate ante Max Holloway. El luchador español defiende el título y lo hará el próximo 26 de octubre en el UFC 308 en el Etihad Arena de Abu Dhabi. ‘El Matador’ aguarda con ganas el que puede ser su decimoséptimo enfrentamiento invicto ante uno de los mejores luchadores del mundo. «Será una dominación absoluta», comentó en sus redes sociales.

«El primero en noquearlo. Será una dominación absoluta. Esto va por todos esos niños y niñas que me siguen, para que sepan que todo es posible si tienen fe y se esfuerzan por ello. No olviden que no importa de dónde vengas, si sabes hacia dónde vas. Gracias, España y Georgia, por todo lo que me han dado y siguen dando. Esto va por todos vosotros. 16-0 And still undefeated. Mentalidad invicta es la que tienen quienes tienen la fe de convertir sus sueños en realidad. Si eres un invicto comenta», comentó Topuria en sus redes sociales.

Hace unos meses, Topuria y Holloway tuvieron un cruce de palabras en redes sociales. El español reconocía en una entrevista que todo indicaba que su rival sería Holloway, pero que no lo habían anunciado porque su rival «estaba teniendo problemas familiares». «No es por mí, no es por mí, no es por mí. Me llamaron y dijeron que Max Holloway estaba teniendo problemas familiares, que luego no podía bajar de peso, luego que quería pelear en la categoría superior. No sé, la verdad, no tengo ni idea», señaló.

Holloway reaccionó a las declaraciones de Topuria y contestó: «El chico simplemente está inventando cosas en esta etapa. He estado listo». Pero hay que remontarse unos meses atrás para ver el inicio de todo. Tras la victoria de Topuria ante Volkanovski, el campeón de peso pluma anunció que pelearía contra Holloway siempre y cuando este pusiera en juego su cinturón BMF del peso ligero, a lo que el hawaiano dijo: «Un BMF lucha contra quien sea y cuando sea. Ese no es el tono de un BMF».