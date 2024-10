El tremendo enganchón de Topuria con Holloway por los idiomas

Ilia Topuria se encuentra a pocas semanas de su esperado combate con el norteamericano Max Holloway. En el octágono está en juego el cinturón de campeón del peso pluma de la UFC y también el honor entre dos púgiles que realmente se tienen muchas ganas. Este hecho quedó en evidencia en la última entrevista que ambos protagonizaron telemáticamente a cuenta de la forma de hablar inglés del hispano-georgiano.

«Habla, hermano. ¡Habla!», dijo Holloway mofándose del inglés de Topuria tras enredarse en una frase. El campeón no dudó en entrar al envite al no ser su lengua natal como la de su rival. «Estoy hablando en tu idioma, ¡vamos a hablar en español! ¡Vamos a hablar en georgiano! ¡Vamos a hablar en ruso! ¡Vamos a hablar en alemán!… ¡de qué cojones me estás hablando, tío!», dijo el vigente campeón en un perfecto inglés.

Journeyman Holloway 🤡 tries to mock Topuria’s English, but it backfires spectacularly when Ilia effortlessly flexes his multilingualism 👏😮‍💨 pic.twitter.com/lhWTJO155E — MMABoxingCasual 🌹🇬🇪🇺🇸 (@TopuriaLand) October 10, 2024

Topuria, por si había quedado alguna duda, remató a Holloway con una afirmación clara y concisa: «Si quieres hablamos en español y te pongo en tu sitio». Los dos se verán las caras el próximo 26 de octubre en un combate que se celebrará en Abu Dhabi y que paralizará al mundo pese a coincidir con el Clásico.

El hispano-georgiano tiene un récord inmaculado de 15 victorias y ninguna derrota a lo largo de su carrera midiéndose con un Holloway que tiene más experiencia habiendo ganado 26 combates, pero también sufriendo siete derrotas en un trayectoria profesional. Además del cinturón de campeón del peso pluma, hay muchas mas cosas en juego.

La UFC se frota las manos ante el clima que está adquiriendo su combate estrella de la velada 308. Los dos luchador han demostrado en todo este tiempo que se tienen bastantes ganas y Topuria sabe que, de ganar este combate, podría convertirse en el hombre con mayor valoración libra por libra de la compañía más grande del mundo de Artes Marciales Mixtas.