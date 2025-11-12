He encontrado las deportivas Skechers tipo New Balance que recomiendan los podólogos: no me las quito

Hay muchas zapatillas que prometen comodidad, pero luego están las que realmente cumplen. En ese sentido, las Skechers GO RUN Trail Altitude 2.0 están arrasando por combinar un diseño muy atractivo con la tecnología que los especialistas en podología suelen recomendar, destacando su buena amortiguación, sujeción y materiales que cuidan el pie. Se han convertido en uno de esos modelos todoterreno que valen tanto para caminar largas horas como para un look de diario.

A primera vista, el modelo destaca por su estética discreta y moderna. Su mezcla de piel y tejido técnico en tonos neutros recuerda al estilo de las clásicas New Balance, pero con un aire más deportivo. Esa combinación de materiales aporta durabilidad y resistencia al uso, sin perder ligereza ni transpirabilidad. La puntera redondeada y la suela con dibujo tipo trail refuerzan la idea de una zapatilla pensada para acompañar cualquier ritmo de vida, tanto en ciudad como en rutas de exterior. Zalando, que ahora las tiene rebajadas a 71,96 euros, la describe como «una zapatilla indicada para correr o caminar bajo lluvia, con cierre de cordones y suela antideslizante, lo que amplía aún más sus posibilidades de uso».

Pero lo que realmente marca la diferencia es la tecnología interna. La entresuela incorpora amortiguación ULTRA LIGHT, diseñada para absorber impactos sin añadir peso, y la plantilla Air-Cooled Goga Mat® mejora la sensación de comodidad con un efecto rebote que ayuda a mantener la energía durante todo el día. Además, el sistema Breathe Easy™ ofrece protección frente al agua y al mismo tiempo permite que el pie respire, un equilibrio que pocos modelos logran. En conjunto, estos elementos consiguen una sensación de pisada firme, amortiguada y estable, justo lo que los expertos suelen recomendar para cuidar la salud del pie.

Las Skechers que recomiendan los podólogos

Los podólogos coinciden en que una buena zapatilla debe cumplir con ciertos requisitos: amortiguación moderada, soporte del arco plantar, suela con tracción adecuada y ajuste cómodo. Sin ser un modelo prescrito directamente por profesionales, las GO RUN Trail Altitude 2.0 encajan de lleno en esa filosofía de calzado saludable que prioriza la ergonomía y el bienestar. En comparativas y reseñas, muchos usuarios destacan que el pie se siente descansado incluso tras varias horas de uso, algo poco habitual en zapatillas de este rango de precio.

Por si fuera poco, su diseño permite llevarlas tanto con ropa deportiva como con un vaquero y una chaqueta informal, logrando ese equilibrio entre comodidad y estilo que cada vez más consumidores buscan. No hace falta elegir entre verse bien o sentirse bien porque este modelo consigue ambas cosas. Además, la suela de tipo trail ofrece un agarre extra en terrenos irregulares, algo útil para quienes caminan por zonas adoquinadas o hacen escapadas al campo los fines de semana.

Eso sí, hay que tener en cuenta un detalle importante, y es que el modelo talla grande, por lo que se recomienda pedir una talla menos de la habitual. También conviene fijarse en si la versión elegida es impermeable (Waterproof), especialmente si se va a usar en zonas lluviosas o para actividades al aire libre. Estos pequeños detalles pueden marcar la diferencia entre una compra acertada o no.