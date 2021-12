El fracaso del Barcelona en la Champions League está dando mucho que hablar y no sólo en España. En la televisión inglesa BT Sport se preguntaban al descanso por una posible remontada del equipo dirigido por Xavi ante el Bayern de Múnich, una pregunta a la que el ex futbolista Peter Crouch no supo responder y acabó riéndose a carcajadas, dejando claro que no confiaba nada en el Barça y mofándose de la situación del cuadro azulgrana.