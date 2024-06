Hacienda da la lista de morosos del deporte español: Enríquez Negreira, Gaspart…

El nombre de José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros entre 1993 y 2018, continúa un año más en la lista de los grandes morosos de Hacienda. El que fuera número dos de los árbitros cuenta con una deuda de 1.111.089,68 millones de euros con la Agencia Tributaria.

Enríquez Negreira, que entró el año pasado en la lista negra del fisco, ha conseguido reducir en 6.509,28 euros la deuda que tenía el año pasado con la administración fiscal. El ex árbitro aparece entre los nombres publicados por la Agencia Tributaria, los que en 2023 debían más de 600.000 euros y sus responsables solidarios, algo que ha aumentado en un 0,15 con respecto al último año.

José María Enríquez compareció hace unos meses ante el juez Aguirre como investigado por los pagos de 7,6 millones que recibió del Barcelona entre 2001 y 2018, después de reconocer en 2022 ante la Agencia Tributaria que lo que buscaban era «asegurarse que no se tomaban decisiones en contra». Negreira se acogió a su derecho a no declarar ante el juez por los pagos recibidos del Barcelona.

El que fuera número dos del Comité Técnico de Árbitros durante la etapa de Sánchez Arminio estaba citado a declarar ante el juez el pasado 19 de marzo como investigado por diversos delitos: cohecho, corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. En un primer momento, trató de que se le incapacitara por sus problemas cognitivos, pero el instructor consideró, tras el resultado de las pruebas forenses, que la demencia que sufre no le incapacita para ello.

Por tanto, la única declaración que figura de Negreira en la causa es la que realizó ante la Agencia Tributaria hace ahora dos años, en marzo de 2022. Entonces, el ex número dos del arbitraje español señaló que el Barcelona «quería asegurarse que no se tomaban decisiones en contra» con los 7,6 millones de euros que pagaron. Según apuntó entonces, esos pagos se debían a un «acuerdo verbal» entre la entidad y él mismo por unos supuestos informes sobre árbitros.

Joan Gaspart entra en la lista

El empresario y ex presidente del Fútbol Club Barcelona Joan Gaspart y la sociedad Roig Grupo Corporativo –vinculada al empresario y ex presidente del Valencia Club de Fútbol Francisco Roig– han entrado en la lista de grandes morosos con Hacienda con deudas de algo más 1 millón (1.003.994,41) y 9,5 millones de euros (9.458.084,56), respectivamente.

La Agencia Tributaria ha publicado este viernes el undécimo listado de grandes deudores con Hacienda, aquellos que al cierre de 2023 debían más de 600.000 euros y sus responsables solidarios –en términos firmes y con deudas no aplazadas ni suspendidas–. La información proporcionada por la Agencia Tributaria no permite saber si es porque han abonado sus deudas o porque las han aplazado o suspendido o, simplemente, porque no tienen carácter firme.