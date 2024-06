El ex presidente de Banesto, Mario Conde, el ex árbitro José María Enríquez Negreira, Agapito García y la actriz Paz Vega se mantienen en la lista de morosos 2024, publicada este viernes por Hacienda. Entra en la lista Joan Gaspart, ex presidente del Barcelona, y sale la presentadora Patricia Conde. Las inmobiliarias Reyal Urbis y Polaris World se mantienen como las más morosas con el fisco.

En conjunto, la lista de morosos de 2024 incluye un total de 6.084 deudores de más de 600.000 euros a cierre de 2023, lo que supone un 0,1% más respecto al volumen recogido en el listado publicado en junio del año pasado.

En la lista entra también este año Roig Grupo Corporativo, empresa de Francisco Roig, expresidente del Valencia y hermano de Juan Roig, dueño de Mercadona, con una deuda de 9,4 millones de euros. Joan Gaspart ha entrado con una deuda de 1,3 millones de euros.

La Agencia Tributaria ha publicado este viernes el undécimo listado de grandes deudores de más de 600.000 euros con Hacienda, donde permanecen Agapito García Sánchez, que es uno de los contribuyentes que más debe al fisco, con una deuda que supera ligeramente los 15 millones de euros, o la actriz Paz Vega, que adeuda a Hacienda más de 1,7 millones de euros, cifra algo inferior respecto al año pasado.

También siguen apareciendo en la lista el escritor César Vidal, con una deuda de 2,8 millones de euros, y la empresa del artista José Luis Moreno, Kulteperalia, que se mantiene con 951.000 euros. Siguen también la cantante Merche, Mercedes Trujillo, con una deuda superior a 800.000 euros, y Luis Medina.

El ex presidente de Banesto mantiene una deuda con Hacienda de casi 6,4 millones de euros, mientras que el ex árbitro Enríquez Negreria, acusado de recibir pagos del Barcelona, debe 1,1 millones. Otro que sigue en la lista de morosos de 2024 es Dionisio Ramos, ex rector de la Universidad Complutense, con algo más de 817.000 euros de deuda. El empresario catalán Manuel Valiente ha aumentado su deuda hasta 14 millones y es una de las personas físicas más morosa. Antonio Navalón mantiene dos millones de deuda con las arcas públicas.

Un año más la lista de morosos está repleta de inmobiliarias y constructoras, que siguen con importantes deudas con el fisco desde el estallido de la burbuja. Reyal Urbis tiene una deuda de 279 millones, más de 200 millones debe Polaris World y más de 91 millones, el Grupo Prasa. Este año ha entrado además la constructora Eurofinsa, con 71 millones de deuda. Aún está en la lista Martinsa Fadesa, la mayor bancarrota del sector.

Como en años anteriores también está en la lista Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, que atesora una deuda de casi un millón de euros con Hacienda.

Los clubes de fútbol son todavía asiduos de esta lista. El Salamanca, con más de 11 millones de euros, el Murcia y el Jaén siguen como deudores del fisco, además del club de baloncesto de Menorca.