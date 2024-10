La Guardia Civil detecta más de 180.000 euros que el Barcelona no puede justificar en el caso Negreira

La buena racha en lo deportivo, con resultados brillantes para el Barcelona, no tapa que lo institucional siga en un pozo del que cuesta salir. El caso Negreira, con los desorbitados pagos que ejecutó anualmente el Barcelona a José María Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) entre 2001 y 2018, sigue dando mucho que hablar. Ahora conocemos nuevas informaciones que sitúan más de 180.000 euros de difícil justificación por parte del Barcelona.

Las últimas investigaciones de la Guardia Civil sobre el caso Negreira ha desvelado en torno a 180.000 euros que el Barcelona no logra justificar. Al parecer, el informe señala que existen unos pagos a la empresa Best Norton, que corresponden al intermediario Josep Contreras y que supuestamente canalizaba diferentes pagos que iban dirigidos para José María Enríquez Negreira.

La Guardia Civil ha encontrado pagos a esta empresa, Best Norton, situados entre 2013 y 2014 y que ascenderían a un total de 181.500 euros. Según el informe policial, un total de 156.090 euros habrían sido abonados en 2013, mientras que la cuenta restante, muy inferior, fue ejecutada en 2014.

El tema está en que, según este informe de la Guardia Civil que publica La Sexta, el Barcelona no ha sido capaz de justificar como es debido estos pagos a la empresa Best Norton, del intermediario Josep Contreras y que estaban destinados para José María Enríquez Negreira. «Dada la antigüedad de dichos pagos, el FCB no ha podido aportar todos los justificantes de pago, ni los movimientos de la cuenta ordenante de las transferencias», dicen en el informe los investigadores.

Según la Guardia Civil, estos datos son «especial interés» para poder «cerrar de manera definitiva la investigación en torno a los pagos del Fútbol Club Barcelona a Best Norton, ya que en estos momentos «se carece de información detallada de los movimientos bancarios de la cuenta receptora perteneciente a Best Norton SL, que puedan esclarecer el destino final de los fondos». Ante esa falta de documentación con respecto a los últimos «movimientos bancarios asociados a dicha cuenta bancaria» que impiden a la Guardia Civil «verificar la legitimidad de las transacciones realizadas», la investigación sufre otro freno y siembra más dudas aún sobre el Barcelona.

Las últimas palabras de Laporta sobre el caso Negreira

El caso Negreira sigue coleando en Can Barça desde que explotara en febrero de 2023, uno de los mayores escándalos de la historia del fútbol español. Recientemente, en las últimas declaraciones sobre este caso por parte del presidente culé Joan Laporta, éste justificaba que esos pagos eran «a determinadas empresas durante un período de 20 años, no fue un año» y que «afectó a distintas presidencias, a las que me precedieron y me sucedieron», así como que eran «servicios se pagaban por una asistencia técnica arbitral» y que «era un asesoramiento, scouting nacional e internacional».

«También en cuanto a la grabación y análisis de partidos y si hubo en algún momento un aumento del precio de estos servicios, fue porque se tuvieron que llevar a cabo informes sobre Mundiales y otras competiciones y también en el análisis de equipos rivales. Lo que es más relevante en el caso Negreira es que quisieron condenarnos antes de juzgarnos y todo era una estrategia mediática y de nuestros rivales más directos para desprestigiarnos», concluía Laporta.