Toni Freixa se vuelve a incriminar con el caso Negreira

Toni Freixa ha vuelto a hacer el ridículo incriminándose nuevamente, a él y al Barcelona, con el caso Negreira. Ya fue hace apenas una semana cuando el ex directivo culé, en etapas como las de Sandro Rosell o Josep Maria Bartomeu, reconoció en la Cope en un ejercicio de torpeza que se pagaba a José María Enríquez Negreira con un fin de verse beneficiados arbitralmente, algo que lejos de matizar en su intervención en El Chiringuito de esta semana, confirmó aún más.

El Caso Negreira es uno de los mayores escándalos en la historia reciente del fútbol español y con intervenciones como las de Toni Freixa, sigue dando mucho de qué hablar. El ex directivo se haha vuelto a involucrar y ha quedado en una posición más que comprometida con sus últimas palabras sobre el caso más preocupantes de corrupción deportiva de la historia de nuestro deporte, con los pagos de hasta 7,5 millones de euros entre los años 2001 y 2018. Lejos de ser esas ‘asesorías arbitrales’ que aludía Joan Laporta, Freixa reconoce que los pagos, como también afirmó Negreira en su declaración ante la Agencia Tributaria y ese fin de «asegurar la neutralidad arbitral», tenían un carácter protector ante las decisiones arbitrales.

A principios de octubre, Freixa ya había generado revuelo con declaraciones en las que, sin rodeos, admitió los pagos a Negreira. Argumentó que el Barcelona se había sentido históricamente maltratado por los árbitros y que Negreira había prometido que la situación mejoraría con sus «servicios». Afirmó que varios presidentes, uno tras otro, no se atrevían a suspender esos pagos por miedo a que «las cosas empeoraran» si dejaban de contar con el apoyo de Negreira.

Freixa, quien fue asesor legal del Barça durante la presidencia de Joan Laporta y ocupó roles de portavoz y secretario bajo Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, defendió los pagos como una práctica habitual en el mundo del fútbol. Según él, «todos los clubes se asesoran en temas arbitrales», aunque omitió el detalle más controvertido: que el Barça pagaba directamente al vicepresidente del CTA, algo que pocos clubes, si es que alguno, pueden afirmar.

Freixa, entre la justificación y la incriminación

El pasado jueves, Freixa volvió a aparecer en televisión, esta vez en El Chiringuito de Jugones, donde éste intentó justificar nuevamente los pagos a Negreira, aunque esta vez se mostró más ambiguo. Aseguró que no sabía con exactitud qué servicios prestaba Negreira, a pesar de haber sido parte de la directiva en esos años. Cuestionado por si los pagos habían sido un error, Freixa respondió con evasivas, afirmando que no estaba claro si se había tratado de un error, porque «todos los clubes pagan por asesorías arbitrales».

Hace apenas una semana, Freixa hizo una confesión que, aunque aparentemente ingenua, ha echado más leña al fuego. En El Partidazo de COPE, admitió que el Barcelona había pagado a Negreira para «hacer lobby» en el ámbito arbitral. Según él, la junta directiva se sentía presionada a mantener esos pagos por miedo a posibles represalias arbitrales si dejaban de hacerlo. Freixa dejó claro que el club se había sentido «maltratado» por los árbitros y que el trato favorable hacia el Real Madrid era evidente para todos.

Este tipo de declaraciones no solo ha complicado la defensa del Barcelona en el caso, sino que también ha puesto en una situación comprometida a Freixa. Como ex miembro de la junta directiva, su confesión refuerza la idea de que los pagos a Negreira no eran meramente por asesorías arbitrales, sino para influir directamente en las decisiones arbitrales, algo que podría tener graves consecuencias legales y deportivas para el club.