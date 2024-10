Un socio le pregunta a Laporta por qué subió el sueldo a Negreira y esta es su surrealista respuesta

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, protagonizó parte de la Asamblea con su respuesta a la pregunta de un socio sobre por qué le subió el sueldo a José María Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) durante su primer mandato. El directivo volvió a despejar balones fuera hablando de las intenciones de su club en aquella época, cuando todavía se investiga el caso.

«¿Por qué señor Laporta y directivos aumentaron hasta 7,5 millones de euros el pago anual que se realizaba a estas personas?», preguntó el socio. «Señor Estañol, es incorrecto los 7,5 millones a los que usted hace referencia, es lo que se pagó a determinadas empresas durante un período de 20 años, no fue un año. Y afectó a distintas presidencias, a las que me precedieron y me sucedieron. Los servicios se pagaban por una asistencia técnica arbitral. Era un asesoramiento, scouting nacional e internacional», comenzó Laporta en su respuesta.

«También en cuanto a la grabación y análisis de partidos y si hubo en algún momento un aumento del precio de estos servicios, fue porque se tuvieron que llevar a cabo informes sobre Mundiales y otras competiciones y también en el análisis de equipos rivales. Lo que es más relevante en el caso Negreira es que quisieron condenarnos antes de juzgarnos y todo era una estrategia mediática y de nuestros rivales más directos para desprestigiarnos», concluyó Laporta sobre el sobresueldo a Negreira.

🎙️ ¿Por qué aumentaron hasta 7,5 millones los pagos anuales a Negreira? 🗣️ Laporta responde a los socios: 💸 «Si hubo algún incremento es porque se hizo informes en Mundiales o Europeos». pic.twitter.com/Ux9IEsYXIA — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 19, 2024

Laporta habla de Negreira y del concepto de caverna

Así fue el discurso de Laporta: «Para continuar viviendo esta realidad hay que mantenerse más unidos que nunca y mantener la estabilidad institucional. Porque luchamos contra todo y contra todos, no es un ejercicio de victimismo, es la realidad, lo palpamos cada día. Lo vemos con el caso Negreira, del que estiran el chicle y aparece cuando vamos bien. También hay gente que no quieren que ganemos, les da rabia».

«Para defendernos no podemos mostrar debilidades, están deseando destruirnos. Por eso no comparto nada de los vaticinios apocalípticos de quienes no están ni se les espera. Quieren crear una realidad que no existe y esto debilita. Y no podemos mostrar debilidad, hay que ser fuertes para luchar contra quienes quieren destruirnos. Me refiero a la caverna», remarcó.

Y es que el discurso de Laporta ante sus socios fue un canto a una perfección que no existe en su club. Para el presidente culé todo es bonito. Y por ello acusó a la «caverna» de intentar destruir a la entidad culé. Otra demostración más de la debilidad de Laporta como presidente.