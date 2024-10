Laporta tira de victimismo ante sus socios: «La caverna está deseando destruirnos»

La Asamblea del Barcelona comenzó en torno a las 10:30 horas, en segunda convocatoria, en el Auditorio 1899, con el informe anual de Joan Laporta. A pesar de que el presidente culé había prometido que este año sería presencial, fue telemática por quinta vez en la historia de la entidad azulgrana. El dirigente azulgrana comenzó con un discurso de casi una hora donde volvió a tirar de victimismo para ganarse a su masa social.

«Para continuar viviendo esta realidad hay que mantenerse más unidos que nunca y mantener la estabilidad institucional. Porque luchamos contra todo y contra todos, no es un ejercicio de victimismo, es la realidad, lo palpamos cada día. Lo vemos con el caso Negreira, del que estiran el chicle y aparece cuando vamos bien. También hay gente que no quieren que ganemos, les da rabia. Para defendernos no podemos mostrar debilidades, están deseando destruirnos. Por eso no comparto nada de los vaticinios apocalípticos de quienes no están ni se les espera. Quieren crear una realidad que no existe y esto debilita. Y no podemos mostrar debilidad, hay que ser fuertes para luchar contra quienes quieren destruirnos. Me refiero a la caverna», así culmino Joan Laporta su discurso. Tirando de victimismo para ganarse la aprobación de los socios compromisarios.

Y es que el discurso de Joan Laporta ante sus socios fue un canto a una perfección que no existe en Can Barça. Para el presidente culé todo es bonito. Y por ello acusó a la «caverna» de intentar destruir a la entidad culé. Otra demostración más de la debilidad de Laporta como presidente.

«Nuestros vínculos con la democracia, la libertad, nuestra lengua, la cultura y el modelo de propiedad es irrenunciable. Mantener todo esto no es fácil y debe ser motivo de satisfacción para todos. La realidad que hoy vive el Barça es muy buena, la mayoría de barcelonistas están contentos. Porque estamos a las puertas del 125 aniversario, por la construcción de un nuevo estadio y porque estamos recuperándonos económicamente. Y sin que el socio se rasque el bolsillo», dibujaba Laporta en su realidad paralela.

El discurso de Laporta ante sus socios

«Hemos superado el ecuador de nuestro mandato y podemos decir con rotundidad y orgullo que se ha trabajado mucho y bien para devolver al Barça al lugar que merece», comenzó señalando Joan Laporta ante sus socios.

«Estamos hoy mucho mejor de cómo estábamos cuando llegamos y así lo confirman varios indicativos económicos. Esto es gracias a que los socios y socias nos hicieron confianza y nos dieron la estabilidad institucional necesaria para todos estos retos». «Los hemos conseguido porque no hemos hecho caso a las proclamas catastrofistas de algunos que ni están ni se les espera», valoró el presidente azulgrana.

«El camino aún no ha llegado a su final y aún queda mucho trabajo por hacer, pero sí estamos a todos los niveles mejor que cuando llegamos en 2021. A nivel deportivo comparto el desencanto respecto a la pasada temporada, por eso dimos un nuevo impulso en el banquillo, pero también en la estructura de preparadores físicos», comentó el presidente culé.

«Estamos muy contentos de la plantilla, del trabajo de Hansi Flick y también del trabajo de nuestro director deportivo, Deco, que ha reducido 160 millones la masa salarial de la plantilla y también la ha rejuvenecido. Respeto absoluto para Xavi, que hizo un gran trabajo, pero entendimos que había que dar un nuevo impulso», señaló Joan Laporta en su informe anual como presidente.

Laporta le tira flores a su economía

«En el terreno económico estamos saneando la economía del club en el menor tiempo posible y sin poner en riesgo el modelo de propiedad. Mientras nosotros estemos aquí, el modelo de propiedad está a salvo y siempre será propiedad de los socios y socias», dijo Laporta.

«La temporada 23-24, en su ejercicio económico, puedo avanzar que los resultados ordinarios son positivos en 12 millones de euros. Esto es muy importante porque no ocurría desde 2017. Gracias que hicimos las palancas porque había que dar tracción y cumplir con nuestros compromisos, además de dar un impulso a nivel deportivo. Fuimos valientes y asumimos las palancas», comentó el dirigente blaugrana.

«Barça Vision es el negocio tecnológico de la entidad que tiene un proceso de maduración más lento y no ha funcionado como habríamos querido. No por una operativa mala, sino porque ha habido impagos por parte de los socios que teníamos. Hemos sido valientes y hemos afrontado estos impagos, por eso hemos tenido resultados extraordinarios negativos que impactan en -91 millones de euros», dijo el presidente del Barcelona

«El Barça vuelve a ser admirado por todo el mundo». El presidente expone una situación idílica a todos los niveles: social, económico, deportivo, institucional…», culminó un Joan Laporta que quiso mostrar una situación idílica que no se ajusta para nada a la realidad.