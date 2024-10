El 15% de los compromisarios votaron los presupuestos a Laporta en una Asamblea con aroma a pantomima

La Asamblea del Barcelona, que duró más de ocho horas, tuvo un aroma a pantomima y una participación bajísima frente a un Joan Laporta que no paró de sacar pecho ante sus socios compromisarios. Solamente el 15% de sus compromisarios le votaron las cuentas y únicamente el 21% se conectó. Números muy pobres para una entidad que vendió durante este sábado que todo en Can Barça es idílico.

La Asamblea de socios del Barcelona comenzó a las 10:30 horas en segunda convocatoria y se alargó más allá de las 18:30, con una duración de más de ocho horas en el Auditorio 1899. Una Asamblea que volvió a ser telemática por quinta vez en la historia de la entidad culé, algo que no gustó para nada a los socios blaugranas.

Solamente 927 socios compromisarios se conectaron a la Asamblea de socios compromisarios del Barcelona, que comenzó con un discurso lleno de flores de Joan Laporta a sí mismo, que terminó afirmando que la caverna quiere destruir al Barça. La historia de siempre. Pero es que si hablamos de que solamente el 21% de los compromisarios se conectó (había 4331 acreditados), el porcentaje de votantes fue mucho más bajo. Únicamente el 15% con 633 votos.

Eso ayudó a Joan Laporta a aprobar sus cuentas, y eso que hay muchas dudas con ellas en todo el entorno Barcelona. La liquidación del ejercicio económico de la temporada pasada quedó aprobado con 452 votos a favor, 156 en contra y 25 en blanco. Y el presupuesto del ejercicio económico de la temporada 24/25 también quedó aprobado con 409 votos a favor, 75 en contra y 28 en blanco.

Discurso victimista de Laporta

La Asamblea del Barcelona comenzó en torno a las 10:30 horas, en segunda convocatoria, en el Auditorio 1899, con el informe anual de Joan Laporta. A pesar de que el presidente culé había prometido que este año sería presencial, fue telemática por quinta vez en la historia de la entidad azulgrana. El dirigente azulgrana comenzó con un discurso de casi una hora donde volvió a tirar de victimismo para ganarse a su masa social.

«Para continuar viviendo esta realidad hay que mantenerse más unidos que nunca y mantener la estabilidad institucional. Porque luchamos contra todo y contra todos, no es un ejercicio de victimismo, es la realidad, lo palpamos cada día. Lo vemos con el caso Negreira, del que estiran el chicle y aparece cuando vamos bien. También hay gente que no quieren que ganemos, les da rabia. Para defendernos no podemos mostrar debilidades, están deseando destruirnos. Por eso no comparto nada de los vaticinios apocalípticos de quienes no están ni se les espera. Quieren crear una realidad que no existe y esto debilita. Y no podemos mostrar debilidad, hay que ser fuertes para luchar contra quienes quieren destruirnos. Me refiero a la caverna», así culmino Joan Laporta su discurso. Tirando de victimismo para ganarse la aprobación de los socios compromisarios.

Laporta también fue preguntado sobre la posibilidad de declarar a Bartomeu persona non grata y fue tajante: «Bartomeu está teniendo el castigo social y público consecuencia de una mala gestión. Está investigado en el Barçagate. No quiero liderar un ensañamiento».

El nuevo Camp Nou ante los socios

Elena Fort expuso en la Asamblea General Ordinaria la última actualización del estado de la remodelación del nuevo hogar azulgrana. «El sueño se está convirtiendo en realidad», destacó la vicepresidenta, destacando la importancia de una gran obra que se convierte en el sueño de todo el barcelonismo.

Fort hizo un repaso del calendario global del Espai Barça, haciendo mención también del proyecto del Palau Blaugrana, que avanza en paralelo, así como toda la urbanización exterior de las calles y el futuro Campus Barça. A su vez, también explicó que «del Palau estamos acabando de redactar el proyecto básico, y esperamos poder mostrarlo pronto», añadiendo que es el arquitecto Eduard Gascón quien lo está redactando, que ya formó parte del equipo ganador del concurso internacional de arquitectura en 2015. La vicepresidenta ha querido también puntualizar que el Club «priorizará las obras del Spotify Camp Nou, teniendo en cuenta que en los terrenos del Miniestadi hay parte del material reciclado que se está destinando a la obra del nuevo Estadio».

Respecto a los plazos previstos del calendario del nuevo Camp Nou, la vicepresidenta ha mantenido la voluntad del Club y que ya se transmitió en rueda de prensa hace pocas semanas, asegurando que a día de hoy «el Club sigue trabajando con la voluntad de tener el Estadio listo para volver a finales de este año 2024». En este sentido, mencionó también el estado de todas las licencias relacionadas con el nuevo estadio y quiso poner en valor el trabajo conjunto con el Ayuntamiento de Barcelona para ir sacando adelante las diferentes aprobaciones.

Así fue la Asamblea del Barça

La Asamblea del FC Barcelona es el órgano supremo de gobierno del Club y está formada por una representación escogida por sorteo del 2,5% de los socios y socias, por los Senadores y Senadoras (los socios con el número de carné entre el 1 y en 1.000), los miembros de la Junta Directiva actual, los miembros de las comisiones estatutarias, los expresidentes del Club y los presidentes de las federaciones territoriales de peñas que sean socios y socias con más de cinco años de antigüedad. 4.331 socios compromisarios del Barcelona estuvieron citados con el siguiente orden del día: