Hansi Flick: «Luis de la Fuente hizo lo correcto con Lamine Yamal»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para analizar el partido de este domingo entre el Barcelona y el Sevilla en el Olímpico de Montjuic a partir de las 21:00 horas con motivo de la décima jornada de la Liga. El técnico alemán habló ante los medios de comunicación tras el entrenamiento del equipo y al mismo tiempo que la Asamblea de socios del club culé.

«¿Me habéis echado de menos? Tengo que decir que el Sevilla es un equipo muy valiente y les encanta jugar al fútbol. Tendremos que encontrar la manera de responder», comenzó Flick su rueda de prensa ante los medios.

Lamine Yamal era uno de los nombres propios de la rueda de prensa: «Estamos enfocados en el Sevilla. Paso a paso. Es un partido importante. El once inicial será el mejor para jugar contra ellos. Puede que Lamine Yamal puede que juegue. El descanso y los tratamientos que ha recibido le han venido muy bien. Le queremos dar las gracias a Luis de la Fuente. Nos ha venido muy bien su descanso. A él también».

«No le pedimos a la selección española que volviese Lamine Yamal. Yo también he estado en el otro lado. Es un jugador nacional de altísima calidad. Y juegan para su país, y es un gran honor. Lo que hizo Luis de la Fuente es lo correcto. Hay que cuidar a los jugadores. La selección española tiene un gran nivel», señaló el técnico alemán.

«Estoy contento con que Szczesny diga que está listo. Pero no hay motivos para cambiar en la portería. Iñaki Peña seguirá siendo titular. No es lo que tenemos en mente (ir cambiando de portero). Iñaki jugará mañana y el miércoles también. Este es el plan que tenemos. Pero no sabemos lo que puede pasar. Lo está bien en los entrenos y en los partidos. Estamos contentos con los dos», valoró el alemán sobre la portería.

«Confirmo que Fermín, Olmo y Gavi ya están. Veremos si juegan. Para Gavi es un paso muy importante, puede que esté en el banquillo. Me gusta mucho como entrena, tiene una gran mentalidad. En el caso de Olmo, tenemos que decidirlo todavía. Estará en el banquillo», señaló Hansi.

«En el centro del campo ya tenemos muchos jugadores que pueden ocupar muchas posiciones diferentes. Gavi por su mentalidad y por su agresividad es fantástico verlo jugar. Yo lo valoro muy positivamente. Tenemos que darle a los jugadores la idea con la que queremos jugar. Puede jugar de 6 o de 8», comentó sobre Gavi.

«Entiendo que os interese tanto. Es un club increíble. Tuve una gran bienvenida con el presidente y el resto. Me encanta la pasión de este club. Cuando era seleccionador alemán tenía buena relación con Xavi. Nos escribíamos y hablábamos. Esperé un poco para contactarlo y después del homenaje a Iniesta pensé que era un buen momento para contactar con él. Le pedí si podía hacer un café con él y fue un buen encuentro. También con su familia. No están muy lejos de mi casa. Es privado el resto entre él y yo», dijo Flick sobre la reunión con Xavi Hernández.

«Ansu Fati también es una opción para mañana. Pero la calidad del equipo es muy alta. Raphinha está en su sitio y no es fácil colarse en el once inicial», culminó el técnico del Barcelona.