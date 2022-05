Han salido a la luz unas imágenes grabadas hace unos días en Francia en las que se ve a Tyson Fury bajo efectos del alcohol dando patadas a un taxi. El campeón del mundo de boxeo aparece bastante perjudicado y perdiendo los papeles cuando el taxista no quiso recogerle, algo que no sentó nada bien al ‘Rey gitano’, que tuvo que ser contenido por sus amigos para no liarla más.