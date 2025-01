Golpe histórico al Barcelona: RFEF y Liga confirman que Dani Olmo no va a ser inscrito

La Liga y la Federación Española se lo dejan claro al Barcelona: Dani Olmo no va a ser inscrito. No puede serlo. Ni Dani Olmo ni Pau Víctor. El palo es histórico para el Barcelona y pone fin a la huida hacia delante de Joan Laporta, que durante cuatro días ha querido hacer creer a su afición que era posible la inscripción de ambos jugadores. Y no lo era porque no llegó a tiempo.

La Federación y la Liga han tenido que mandar un comunicado para aclarar lo que ya se sabía, lo que ya les avanzó OKDIARIO el martes 31 de diciembre por la tarde: que ese día era el último posible para inscribir a Dani Olmo. Una vez acabado 2024, ni Olmo ni Pau Víctor podían ser reinscritos porque así lo indica el reglamento de la RFEF y de la Liga.

RFEF y Liga, en un comunicado conjunto, detallan «no conceder el visado previo ni la licencia definitiva solicitada por el FC Barcelona» para los jugadores Dani Olmo y Pau Víctor atendiendo a ese reglamento en el que se indica que una licencia que está caducada no se puede reactivar por el mismo club en una misma temporada.

Es algo que ya se sabía desde el 1 de enero a las 00:01 horas, algo que la propia Liga aplicó al no contar ya con Dani Olmo ni Pau Víctor en la plantilla del Barcelona (se acabó su licencia), pero algo que el Barcelona ha ido negando estos cuatro días para ocultar la gran chapuza con este caso.

Dani Olmo (ni Pau Víctor) no puede ser inscrito no porque el Barcelona no tenga dinero, sino porque ya están fuera de plazo. El 31 de diciembre era el último día para poder arreglar este asunto y como ese día el Barça todavía no tenía el dinero, el plazo terminó y Dani Olmo y Pau Víctor no están inscritos como jugadores del Barcelona.

El golpe es histórico para el club azulgrana, que por su mala gestión se queda sin un jugador tan importante como Dani Olmo. El internacional español se queda sin ficha y no puede jugar ni una sola competición, ni Liga ni Copa ni Champions ni tampoco con la selección española.

Al Barcelona le queda ahora ir a la justicia ordinaria para lograr una medida cautelar y también, como hará, ir al Consejo Superior de Deportes (CSD) y el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) para lograr la cautelarísima.

Comunicado oficial de RFEF y Liga

La Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación RFEF-LaLiga se ha reunido para abordar la solicitud de visado previo y tramitación de las licencias federativas de los jugadores D. Daniel Olmo Carvajal y D. Pau Víctor Delgado, cursadas por el FC Barcelona.

Tras cumplirse el 3 de enero de 2025 por parte del FCB los requisitos en materia de control económico de LaLiga, y una vez completada por parte del club la documentación pertinente, el Órgano de Validación de Presupuestos de LaLiga ha resuelto ampliar el Límite de Coste de Plantilla Deportiva del FC Barcelona desde la referida fecha.

En este sentido, habiendo sido solicitadas las licencias para los referidos jugadores por parte del FC Barcelona y tras análisis de la normativa federativa aplicable, la Comisión de Seguimiento está de acuerdo en no conceder el visado previo ni la licencia definitiva solicitada por el FC Barcelona para los jugadores D. Daniel Olmo Carvajal y D. Pau Víctor Delgado de acuerdo con la interpretación literal de los artículos 130.2 y 141.5 del Reglamento General de la RFEF que impiden que un jugador cuya licencia se cancele pueda, en el transcurso de la misma temporada, obtener licencia en el mismo equipo del club al que ya estuviera vinculado.