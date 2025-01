El Barcelona recurre a Pedro Sánchez a través del CSD para poder inscribir a Dani Olmo

Joan Laporta sigue su huida hacia delante con la inscripción de Dani Olmo y ahora da un paso más para conseguir que el internacional español, así como Pau Víctor, pueda ser inscrito antes o después. Y eso pasa porque el Gobierno de España, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), les autorice una medida cautelar. Es decir, el Barcelona recurre al Gobierno de Pedro Sánchez para que les haga este favor futbolístico con Dani Olmo.

A 4 de enero, el Barcelona sigue sin inscribir a Dani Olmo. Es normal, toda vez que el plazo acabó el 31 de diciembre. Y eso es lo que la Federación y la Liga tienen claro: el plazo ya está finalizado y por mucho que el Barcelona ya tenga el dinero, no hay posibilidad de inscribir a Dani Olmo. Están ya fuera de plazo.

El Barcelona anunció a bombo y platillo a última hora de este viernes que ya habían alcanzado la famosa regla 1:1 del ‘fair-play’ financiero y que, por lo tanto, podían fichar. Explican que ya están autorizados en ese caso por la Liga. Y si es así, sí podrían fichar, pero no inscribir a Dani Olmo (ni Pau Víctor), un caso que va por otro lado, que tiene otras reglas.

Y es que por mucho que el Barcelona pueda acreditar ya que está en la regla 1:1 y que tiene el dinero de la venta de los palcos VIP del nuevo Camp Nou, el plazo para inscribir a Dani Olmo finalizó el pasado 31 de diciembre. Y la regla, tanto de la Federación como de la Liga es clara: una licencia que haya quedado cancelada -como es la de este caso- no puede volver a activarse por un mismo club.

«Los futbolistas cuya licencia se cancele, no podrán, en el transcurso de la misma temporada, obtener licencia en el mismo equipo del club al que ya estuvieron vinculados», dice el reglamento de Liga y RFEF. Y este es el caso de Dani Olmo y Pau Víctor con el Barcelona. Laporta, alargando la agonía, logra cada día darse un plazo mayor para seguir ocultando la enorme chapuza que no es la inscripción de un futbolista tan relevante como Dani Olmo.

El Barcelona recurre al Gobierno de Sánchez

Como sigue sin ser inscrito, porque así la norma lo indica, ahora el Barcelona avisa que si la Liga no los inscribe (cumpliendo así Tebas sus propias normas), irán a la justicia ordinaria, al Tribunal Administrativo del Deporte, que es dependiente del Consejo Superior de Deportes (CSD) para al menos tener la medida cautelar.

Y es aquí donde entra ese recurso del Barcelona al Gobierno de Sánchez, ya que el CSD es un órgano gubernamental, dependiente del Ejecutivo de la Nación, adscrito al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. La idea de Laporta es solicitar la cautelarísima al Tribunal Administrativo del Deporte, un órgano dependiente del CSD, es decir, del Gobierno de España.

Eso lo hará el Barcelona si constata que ni RFEF ni Liga tramitan la licencia de Dani Olmo (y Pau Víctor), algo que no ocurre por algo tan sencillo como que por mucho que el Barça ya tenga el dinero, el plazo finalizó el 31 de diciembre. Para alargar la agonía, Laporta solicitará esa cautelar al CSD, siempre cuando ya constate que RFEF y Liga no inscriben al jugador.

Y, además, si tampoco Pedro Sánchez acude a su rescate (a través del CSD), el Barcelona irá a la justicia ordinaria, aunque cabe recordar que ahí se llevó un buen revolcón hace pocos días, al denegar la medida cautelar. Eso sí, este sería otro caso renovado, diferente al de hace una semana.

Mientras tanto, Dani Olmo sigue sin estar inscrito, lógicamente Hansi Flick no le ha convocado para el partido de este sábado de Copa del Rey en Barbastro, ya que no tiene ficha federativa y el Barça juega el próximo miércoles las semifinales de la Supercopa de España ante el Athletic. Y salvo que Pedro Sánchez acuda a su rescate (o la justicia ordinaria avale la cautelar), Dani Olmo no podrá jugar tampoco en Arabia con el Barcelona.