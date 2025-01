Flick no convoca a Dani Olmo para jugar la Copa del Rey al no estar inscrito

Dani Olmo y Pau Víctor siguen sin estar inscritos y Hansi Flick no ha tenido otra elección que dejarlos fuera de la convocatoria para la disputa de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey que el Barcelona va a disputar este sábado contra el Barbastro a partir de las 19:00 horas. Lamine Yamal, Raphinha o Ferran Torres tampoco viajan por otras razones distintas.

Cuatro días llevamos del mes de enero y la situación con Dani Olmo y Pau Víctor sigue igual que el primer día de enero. Por mucho que el Barcelona esté moviendo cielo y tierra para lo contrario, las normativas de la Federación y la Liga son claras. Las inscripciones de Olmo y Pau fueron canceladas el 1 de enero y no pueden ser admitidas de nuevo, ya que un jugador no puede ser inscrito por un mismo club dos veces en la misma temporada.

Por lo tanto, Hansi Flick, que el pasado viernes afirmó en rueda de prensa que Dani Olmo y Pau Víctor estaban listos para jugar, no ha tenido otra opción que dejarlos fuera de la convocatoria. Primero, porque ninguno de los dos podrá jugar con el Barcelona en lo que resta de temporada al no estar inscritos. Y segundo, para no correr riesgos, mientras el Barça busca una nueva fórmula para volver a inscribirlos.

Ferran Torres, Christensen y Lamine Yamal tampoco viajan a Barbastro por lesión. La sorpresa ha saltado cuando Raphinha tampoco ha aparecido en la lista de Hansi Flick. El atacante brasileño es baja por decisión técnica. Respecto a las novedades, el juvenil Toni Fernández podrá tener la oportunidad de jugar con el primer equipo este sábado en Copa del Rey. También viajan Araujo y Szczesny. Ambos apuntan a titulares. El central utuguayo jugará su primer partido de la temporada y el portero polaco debutará con el Barcelona.

Otros jugadores como Pablo Torre, Ansu Fati o incluso De Jong podrían disfrutar de la oportunidad de jugar más minutos saliendo desde el inicio este sábado en Barbastro. El Barcelona debuta esta temporada en la Copa del Rey con su primer partido del año tras la chapuza de las inscripciones con Dani Olmo y Pau Víctor.

Convocatoria del Barcelona

Esta es la convocatoria de Hansi Flick para enfrentarse al Barbastro en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey: Cubarsí, Balde, Araujo, Iñigo Martínez, Gavi, Pedri, Lewandowski, Ansu Fati, Iñaki Peña, Pablo Torre, Fermín, Casadó, De Jong, Koundé, Eric Garcia, Szczesny, Astralaga, Gerard Martín, Sergi Domínguez y Toni Fernández.