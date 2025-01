Manu Castillo, jugador del Barbastro: «Nuestro regalo de Reyes sería eliminar al Barcelona»

Manu Castillo, defensa del Barbastro, atiende a OKDIARIO antes de afrontar uno de los partidos más especiales en su carrera deportiva. El humilde cuadro aragonés, que milita en Segunda Federación, recibe al Barcelona en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey dos días antes del día de Reyes. Los jugadores tienen claro que eliminar a todo un Barça sería el mejor regalo posible. Castillo atiende a este periódico y nos cuenta como están viviendo en Barbastro este importante partido.

Pregunta: Hablemos un poco del partido. Imagino que es un día muy especial. Es un regalo de Reyes adelantado jugar contra el Barcelona, ¿no?

Respuesta: Pues sí, la verdad. Cuando nos tocó el sorteo podríamos decir que cayó el gordo. Uno de los dos. Queríamos Barça o Madrid como cualquiera de los cuatro que pasamos y por suerte pues nos tocó el Barça, que además está aquí cerquita y en el equipo hay algún culé que otro y la verdad que lo afrontamos con mucha ilusión.

P: ¿Cómo afrontáis este partido? Jugáis en Segunda Federación, estáis en puestos de descenso, y al final la Liga es lo importante. Pero como no vas a ponerlo todo en un partido como este contra el Barcelona.

R: Pues sí. Realmente, a nosotros lo que nos importa y nos da de comer, por así decirlo, es la Liga. Pero claro, no esperábamos pasar contra el Espanyol, lo eliminamos y jugar contra el Barça se afronta con mucha ilusión. Y sí que es verdad que a pesar de que es el Barça y que es un transatlántico, pues vamos a intentar competirle a nuestra forma, con nuestras armas y a intentar sacar algo positivo aunque sea.

P: ¿Cómo vivisteis esos días después de eliminar al Espanyol?

R: Pues la verdad es que fue un vaso de agua en el desierto. Pues porque veníamos de liga bastante regular y eliminar al Espanyol como que nos dio un plus en creer y en que se podía sacar esto. Y a partir de ganar al Espanyol pues sí que es verdad que en Liga también llevamos una racha positiva y nos dio mucho aire. Además, que también el Espanyol es de Barcelona y trajo aquí bastante gente. Fue un partido muy chulo.

P: Ahora el aficionado del Espanyol irá con el Barbastro en el duelo de Copa del Rey contra el Barcelona.

R: (Risas). Sí. De hecho, yo conozco gente allí en Barcelona, tengo amigos y muchos son del Espanyol, otros muchos del Barça y claro, entre ellos no se pueden ni ver. Entonces, me felicitaron y me dieron la enhorabuena por ganar al Espanyol. Y claro, cuando nos tocó el Barça dijeron ‘lleva cuidado este partido y no te pases’.

P: ¿Le han llegado muchos mensajes al móvil desde que le tocó el Barcelona?

R: Sí, sí, sí. Yo soy de Murcia y amigos míos, mi hermano, que sube desde Cuenca, sube mucha gente. Vamos a meter en Barbastro unas 6000 o 7000 personas con gradas supletorias. Va a ser una locura. Creo que todas las entradas ya están vendidas. Va a ser una barbaridad.

P: El Barbastro ya se enfrentó al Barcelona la temporada. Usted no estaba en el equipo. ¿Los compañeros que sí jugaron ese partido os han contado el truco para competirle al Barça?

R: Yo cuando firmé aquí, lo primero que me preguntan es si jugué contra el Barcelona. Imagínate la repercusión que tiene jugar un partido contra el Barça y ahora mismo del año pasado sí que quedan compañeros. Quedan los dos que marcaron gol. Y lo recuerdan con una ilusión tremenda. También Arnau, el portero. Y además han tenido la suerte de poder repetir este año.

P: ¿Tienen la fórmula para ganarle al Barcelona? Estuvieron muy cerca y llevaron al equipo azulgrana al límite.

R: Nuestro entrenador también estaba el año pasado. Al Barcelona tienes que competirle con tus armas y como puedas. El campo no es pequeño. Lo que pasa es que si lo comparas con un Bernabéu o un Camp Nou y es totalmente diferente. Tenemos que aprovechar las oportunidades que tengamos. Una, dos o las que sean. Sacar el máximo partido a esas ocasiones y aguantar.

P: ¿Vosotros creéis que podéis eliminar al Barcelona?

R: A ver, dentro de la ilusión y el ambiente de la semana tan bonita que estamos viviendo, es verdad que dentro del campo somos 11 vs 11 y lo vamos a plantear con la esperanza de sacar algo positivo, de aguantar lo máximo posible y con nuestra gente aquí intentar aprovechar las ocasiones que tengamos, que imagino que serán pocas. Pero estamos trabajando el partido en cuanto al Barça que se nos viene.

P: Podéis aprovechar que en Barcelona no están hablando mucho de este partido con el caso Dani Olmo, ¿no? Puede ser un plus para vosotros.

R: Sí, sí, totalmente. Además, creo que viene bajas. Lamine y Ferran no estarán. Con Dani Olmo, con el problema que están teniendo, pues el club están en otras cosas. No creo que le den la misma importancia que le damos nosotros. Esas cosas son importantes para nosotros y a tener en cuenta. Jugarán jugadores con menos minutos algunos y será una opción para hincarle el diente.

P: Estaréis al tanto de lo que ocurre con Dani Olmo. ¿Os gustaría que pudiese jugar?

R: Sí. A nosotros nos gustaría que viniesen todos. Ahora mismo no sé como ha avanzado la situación porque en estos clubes tan grandes cambian de la noche a la mañana. Por lo que parece no vendrá. Para nosotros, cuantas más estrellas vengan mejor. Más lo disfrutaremos.

P: En el vestuario habéis pedido muchas camisetas de Lamine Yamal.

R: Por lo menos la mitad del equipo. A raíz de la Eurocopa y de las últimas temporadas que está haciendo, cualquiera quiere su camiseta. Pero te paras a pensar y yo la camiseta la quiero para ponérmela o para tenerla. En mi caso prefiero tener una camiseta de Lamine, que yo creo que en unos años va a dar mucho de que hablar.

P: ¿El Barcelona os ha prometido camisetas de Lamine Yamal aunque no viaje?

R: Todavía no. Sobre el tema de camisetas no tenemos noticias. Ya veremos como responde el Barcelona.

P: Ya que eres defensa, ¿a qué jugador crees que puedes parar?

R: Ufff. Parar a pocos, la verdad (risas). Pero es verdad que me gustaría jugar contra Lewandowski o contra Lamine si estuviese. Raphinha también. Contra cualquiera del Barça.

P: Vuestro regalo de Reyes este año está claro.

R: Para los jugadores del Barbastro y del pueblo entero. Pasar el partido de Copa del Rey y ya luego centrarnos en la Liga que estamos en un momento que ganando nos podemos enganchar y hacer una segunda vuelta bastante bonita.