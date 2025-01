Alineación del Barcelona contra el Barbastro: Szczesny espera su debut

La alineación del Barcelona para su debut en la Copa del Rey este sábado, 4 de enero, contra el Barbastro estará marcada por las no inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor. Ambos jugadores no podrán ser alineados por Hansi Flick en los dieciseisavos de final de la ronda del KO. Un once culé que podría tener la novedad de Szczesny en la portería. El portero polaco espera poder debutar con el Barça en una alineación llena de rotaciones.

El Barcelona debuta en la Copa del Rey este sábado 4 de enero. Tendrá que disputar los dieciseisavos de final de esta competición después de salvarse de jugar las dos primeras rondas gracias a que está clasificado para disputar la Supercopa de España, que también se juega en estos primeros días del mes de enero. Será el primer partido para el cuadro culé en 2025 en mitad de la tormenta que ha producido las situaciones de Dani Olmpo y Pau Víctor. Los dos jugadores han visto como sus inscripciones eran canceladas después de una chapuza histórica realizada por Joan Laporta y su Junta Directiva.

Por lo tanto, Hansi Flick tendrá que formar su alineación este sábado contra el Barbastro contando con este follón. Dani Olmo y Pau Víctor no podrán ser alineados. Seguramente el segundo podría haber sido titular este fin de semana en el primer partido del año antes de viajar a Arabia Saudí para disputar la Copa del Rey.

Szczesny será la principal novedad de la alineación del Barcelona este sábado en su debut en la Copa del Rey contra el Barbastro. El guardameta polaco llegó a mitad de temporada tras la lesión de Ter Stegen, habiendo anunciado su retirado pocos meses antes, y todavía no ha tenido la oportunidad de defender la portería azulgrana. Iñaki Peña, portero titular para Flick, descansará en Copa.

En la defensa del Barcelona para jugar contra el Barbastro, Hansi Flick apostará en su alineación por rotaciones. Gerard Martín jugará en el lateral izquierdo y Héctor Fort estará en el lateral derecho. La pareja de centrales estará formada por Eric García y un Ronald Araujo que volverá a jugar tras superar su lesión.

En el centro del campo de la alineación del Barcelona para jugar en Barbastro también habrá rotaciones. Frenkie de Jong será titular en la base y estará escoltado por Pablo Torre y Fermín López. Un once con variaciones ante un rival de Segunda Federación.

Menos rotaciones habrá en el ataque del Barcelona si no quieren caer en una posible alineación indebida. Y es que con las lesiones de Ferran y Lamine, y las no inscripciones de Olmo y Pau Víctor, poco tiene Hansi Flick para elegir de cara a este partido. Por lo tanto, Ansu Fati será la gran novedad en el frente ofensivo acompañando a Lewandowski y Raphinha.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse al Barbastro en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey: Szczesny; Gerard Martín, Eric García, Araujo, Héctor Fort; De Jong, Fermín, Pablo Torre; Ansu Fati, Raphinha y Lewandowski.