Quién es Pau Víctor, el otro afectado del Barça por el caso Dani Olmo: edad, equipos y cuánto cobra

Pau Víctor es el otro jugador, del que nadie habla, que también está involucrado en el caso de las no inscripciones del Barcelona al igual que Dani Olmo. El joven delantero culé tampoco pudo ser inscrito el pasado 31 de diciembre y en estos momentos no aparece en la web de Liga con licencia para poder jugar con la entidad azulgrana.

El caso Dani Olmo ha demostrado una vez más que la gestión de Joan Laporta al frente del Barcelona es una chapuza continua. El pasado 31 de diciembre, la entidad culé se encontró con la negativa de la Liga y en las primeras horas de 2025 Dani Olmo y Pau Víctor ya no estaban inscritos en la Liga.

El caso de Pau Víctor tienen alguna diferencia con el de Dani Olmo. No es tan grave para el Barcelona como el otro. Su no inscripción no le haría a la entidad culé perder millones de euros en este momento. Pau Víctor no podría jugar con el Barça esta temporada, pero tendría que quedarse en el club hasta final de temporada. Sin licencia federativa no podría salir cedido ni tampoco traspasado. No tiene una cláusula para quedar libre como si ocurre con Dani Olmo.

Cuánto acaba contrato de Pau Víctor y cuánto cobra

Pau Víctor tiene contrato con el Barça hasta 2029, uno menos que Dani Olmo. Cobra algo menos de 400.000 euros por temporada y su pérdida no sería tan relevante para el club culé. Tampoco se marcharía a ningún lado, se quedaría en el club sin poder jugar en esta segunda parte de la temporada.

Edad de Pau Víctor, altura y de dónde es

Pau Víctor es un futbolista de 23 años, mide 1,84 de altura y nació en San Cugat del Vallés. Futbolista de explosión tardía que desde el verano pasado vive la oportunidad de su vida jugando en el primer equipo del Barcelona. Pero ahora vive una situación delicada al igual que Dani Olmo, ya que ha sido desinscrito en la Liga.

En qué equipos ha jugado Pau Víctor antes del Barcelona

Si bien es un jugador de fondo de armario, el ariete ha participado en un total de 17 partidos esta temporada con el primer equipo del Barcelona, 13 de ellos de Liga, donde consiguió anotar dos goles y repartir una asistencia en apenas 187 minutos totales de juego. Antes de recalar en el Barça, Pau Víctor jugó en el Girona, en el Sabadell y en el filial del conjunto culé.

La familia y la novia de Pau Víctor

«Ahora mismo extraño a mi novia, llevo unos días alejado de ella. La extraño», confirmó Pau Víctor sobre su novia el pasado verano, mientras el joven delantero azulgrana vivía su primera gran pretemporada con el Barcelona en Estados Unidos. Su nombre es Idalete Ribeiro.

Es uno de los grandes apoyos de Pau Víctor, nació en Portugal y es estudiante de comunicación audiovisual y multimedia, como indica en la biografía. En el año 2021 ya publicaron varias fotografías juntos.