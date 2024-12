Dani Olmo no podrá volver a jugar con el Barcelona si la Liga no acepta su inscripción antes de las 23:59

Dani Olmo no podrá volver a jugar con el Barcelona esta temporada en Liga si la patronal no acepta su inscripción antes de las 23:59 de este 31 de diciembre. Las últimas horas del final de 2024 en la sede de la Liga y en el club catalán serán frenéticas. Si la inscripción no se produce en este último día del año, el ridículo histórico de la entidad barcelonista puede ser histórico.

Fuentes de la Liga consultadas por este periódico confirman que Dani Olmo no podría volver a ser inscrito esta temporada con el Barcelona si a las 23:59 de este 31 de diciembre no se logra desbloquear la situación de fair play financiero en la entidad catalana. Eso quiere decir, que si la patronal no acepta la venta de los palcos vips del Camp Nou antes de que termine este 31 de diciembre, Olmo no podría volver a jugar esta temporada con el Barça. Quedaría libre y no podría jugar en Liga hasta la campaña que viene. La ficha federativa sí podría actualizar y jugar así otras competiciones.

Dani Olmo, en esta situación, quedaría libre a partir del 1 de enero y podría fichar por cualquier club si así lo desea. También podría quedarse en el Barcelona cobrando su contrato, pero sin jugar en Liga. Sí podría jugar otras competiciones como la Supercopa de España, la Copa del Rey o la Champions.

El punto 5 del artículo 141 de la Liga señala que «los futbolistas cuya licencia se cancele, no podrán, en el transcurso de la misma temporada, obtener licencia en el mismo equipo del club al que ya estuvieron vinculados». Eso significa que Dani Olmo y Pau Víctor no podrían volver a jugar con el club blaugrana en Liga si el Barcelona no logra desbloquear su situación financiera antes de las 23:59 de este 31 de diciembre.

«Si fuese fácil, ya estaría hecho», confirman fuentes de la Liga a OKDIARIO sobre las posibilidades de que la patronal acepte la inscripción de Dani Olmo antes de las 23:59 de este 31 de diciembre. Es un día complicado y todo hace pensar que las próximas horas serán frenéticas. Sería un hecho histórico si no se completa antes de que comience el nuevo año.

El Barcelona ya ha presentado en las últimas horas a la Liga la documentación de la venta de los asientos VIP y la patronal solicitó la copia de los contratos y la acreditación de que el club blaugrana ya ha cobrado un anticipo por la operación. A más de uno se le pueden atragantar las uvas de Nochevieja si esta situación no se desbloquea en las próximas horas.