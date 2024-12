Cumbre en Can Barça entre Joan Laporta y Hansi Flick. El presidente del FC Barcelona se ha reunido este lunes con el entrenador del primer equipo, el alemán Flick, en la Ciudad Deportiva Joan Gamper para informarle de las opciones que aún maneja la entidad blaugrana para inscribir a los jugadores Dani Olmo y Pau Víctor antes de este 1 de enero. Una reunión de alta importancia para los intereses deportivos y económicos de la entidad culé.

Joan Laporta, acompañado del directivo responsable del fútbol formativo, Joan Soler, ha acudido a la Ciudad Deportiva Joan Gamper este lunes para poner al día a Hansi Flick de los movimientos que está haciendo el club para regresar a la regla 1:1, que exige la Liga de Javier Tebas para mantener el equilibrio entre ingresos y gastos en los clubes.

Así, el presidente ha explicado al entrenador germano que se ha cerrado la cesión de la explotación de parte de los nuevos palcos VIP del Spotify Camp Nou por unos 100 millones de euros. Y que si la Liga da luz verde a dicha operación, eso permitiría al Barça operar a pleno rendimiento en el próximo mercado de fichajes, según informa la Agencia EFE.

Por otra parte, Hansi Flick también ha sido informado de la vista que se ha celebrado este lunes en el Juzgado de Primera Instancia número 47 de la capital catalana para pedir nuevamente la inscripción cautelar de Olmo y Víctor después de que el Juzgado Mercantil número 10 la denegara el pasado viernes. El club espera una resolución para esta misma tarde del lunes.

El caso Olmo todavía no está solucionado

Dani Olmo no tendrá licencia federativa a partir del 31 de diciembre si el Barcelona no consigue tramitar su inscripción en Liga. Esto supone que el futbolista no podrá participar en ninguna competición con el conjunto culé, independientemente de que sea la Liga, la Federación o la UEFA quien la organice. Por tanto, se quedaría sin disputar la eliminatoria de Copa del Rey contra el Barbastro del próximo 4 de enero y también la Supercopa de España, en la que se medirán al Athletic en semifinales.

La licencia de Dani Olmo sólo dura hasta el día en el que caduca su inscripción en la Liga. Es decir, el 31 de diciembre. Por tanto, la decisión del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona de denegarle la cautelar para mantener su inscripción más allá de esa fecha, no afecta únicamente a su participación en el campeonato. Olmo no podría participar en ninguna otra competición, al no tener tampoco tramitada el alta de su licencia a partir de esa fecha.

La inscripción de Olmo en Liga finaliza el 31 de diciembre y aunque el mercado de invierno estará abierto un mes más, el club no podrá volver a inscribirle. La ley impide que un jugador sea dado de alta en más de una ocasión, por lo que deberá prorrogar su inscripción antes de que esta finalice. En caso de que el 1 de enero Olmo no siga inscrito, el Barcelona no podrá contar con él ni en Liga, ni en Copa, ni en Supercopa, ni en Champions.