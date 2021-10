García Pimienta, ex entrenador del filial del Barcelona, ha hablado sobre la situación del primer equipo culé, que en la tarde del domingo caía en el Clásico frente al Real Madrid por 1-2. El técnico aseguró que él sería capaz de sacar más partido al equipo que dirige Ronald Koeman y también mandó un recadito a Joan Laporta en referencia a su despido.

«Estoy seguro que si el primer equipo del Barça, con la plantilla actual, cuando se recuperen Dembélé, Ronald Araújo o Pedri», comenzó explicando García Pimienta en su participación en el canal de Twitch de Gerard Romero. «Teniendo a todos al 100%, no sé si ganaría la Liga, Champions y Copa del Rey, pero aspiraría a ganar casi todos los títulos», añadió el ex entrenador del Barça B.

«Es decir, competir para ganar todos los títulos», dijo el barcelonés. «Te tocará el Bayern, el City o el Liverpool y puedes perder, porque entra dentro de la lógica, pero el equipo jugaría mejor y tendríamos más opciones de ganar títulos», comentó acerca de este tema, enviándole un claro recado a Ronald Koeman y su desempeño como entrenador del Barcelona, que está en entredicho desde el curso pasado.

Además, no se despachó sólo con Ronald Koeman, sino que también recibió lo suyo Joan Laporta. El presidente del Barcelona, durante la Asamblea, habló del despido de García Pimienta y el ex entrenador del filial explica lo qué sucedió. «Estas palabras me demuestran que no tenía excusas, sólo quería poner a los suyos, que fue la razón que me dieron», respondió.

«Me dijeron que gracias por todo, por el comportamiento y por estos años, pero que querían poner a su gente», dijo dando más detalles. «Decirme que yo no iba en la línea del fútbol base… es todo lo contrario. En 2018 cuando subo al Barça B es cuando se vuelve al origen», comentó en la entrevista. «En los años anteriores se habían formado plantillas top sin opciones de jugadores que llegasen al primer equipo», declaró García Pimienta.

«Todos los partidos que he entrenado al Barça, en el B, juveniles, cadetes… hemos jugado con el 4-3-3, fieles al estilo», aseguró un García Pimienta que llegó incluso a sonar para sustituir a Ernesto Valverde o Quique Setién en su día. «He creído en la gente de la casa y la prueba está en todos los jugadores que han debutado en el primer equipo. Casi todos los que tenía eran perfil del primer equipo», concluyó.