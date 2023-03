Fernando Alonso perdió en los despachos el podio número 100 de su carrera deportiva en Fórmula 1 en el Gran Premio de Arabia Saudí. El piloto asturiano fue un espectador de lujo en el recital de Red Bull en una carrera en la que el Aston Martin confirmó que son la alternativa a la escudería energética en este Mundial. Los comisarios le sancionaron con 10 segundos de penalización al término de la carrera cayendo al cuarto puesto permitiendo el acceso al podio a George Russell.

La carrera comenzó con una salida magistral de Fernando Alonso adelantando a Sergio Pérez. El asturiano preveía que el mexicano le iba a intentar cerrar el interior de la primera curva y por eso decidió colocarse muy abierto en su posición de salida. El piloto de Aston Martin salió como un obús colocándose en la cabeza de carrera.

Mientras Fernando Alonso se intentaba marchar del Red Bull, la FIA tardó dos vueltas en comunicar que sancionaba al español con cinco segundos en el pit-stop por no colocarse con exactitud en el cuadrado habilitado para su salida. El asturiano no ganó nada con esa maniobra porque no salió antes ni estuvo adelantado ningún metro. Simplemente se abrió más a la izquierda.

Con la sanción clara, Fernando Alonso decidió optimizar permitiendo que un Checo Pérez con mayor ritmo fuese delante de él. Se pegó a su DRS durante 10 vueltas y construyó una ventaja de 7 segundos sobre su más inmediato perseguidor, George Russell, para conseguir la tranquilidad de cara al primer pit stop.

El safety-car que ayudó a Verstappen

Esa parada en boxes se precipitó a las 21 vueltas con el abandono de un Lance Stroll que demostró que el Aston Martin no es una roca. El compañero de Fernando Alonso sufrió problemas de motor provocando un carrusel de paradas en el que el principal beneficiado fue un Max Verstappen que remontó del decimoquinto al cuarto puesto como si sus rivales fuesen conos.

El holandés puso el turbo tras la parada del safety-car de pista y adelantó a voluntad a George Russell y Fernando Alonso demostrando que los Red Bull tienen un segundo guardado bajo la manga. Checo Pérez había aprovechado que Verstappen perdió tiempo adelantando a sus rivales y sacó una ventaja de cinco segundos insalvable para el bicampeón.

Por detrás apenas hubo movimientos con Fernando Alonso sabiendo mantener a raya a los Mercedes gracias a su tremendo ritmo de carrera. Carlos Sainz doblegaba a su compañero Charles Leclerc siendo sexto y séptimo, respectivamente. El final de la carrera sólo tuvo interés por oír las radios de Red Bull en caso de una avería que nunca llegó.

Una vez terminada la carrera, el equipo Mercedes reclamó que los mecánicos de Aston Martin tocaron el coche antes de que Fernando Alonso cumpliese los cinco segundos de sanción por su posición en la parrilla de salida. El asturiano fue penalizado con 10 segundos extra permitiendo que George Russell se quedase la plaza que era del piloto español.