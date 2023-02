Fernando Alonso desata la locura: «Somos más rápidos que Ferrari»

Fernando Alonso está on fire y lo ha demostrado en un encuentro con los ingenieros de Aston Martin. El asturiano confirmó lo que todo el mundo sospecha sobre su nuevo coche afirmando que actualmente están en posición para pelear con Ferrari por el podio en la primera carrera de la temporada. Los datos así lo muestran y el bicampeón del mundo no puede dejar de sonreír al decírselo a sus ingenieros.

«El último día, por ejemplo, hicimos una simulación de carrera. Entonces fuimos a dar 57 vueltas, lo mismo que vamos a hacer la próxima semana en Bahréin. Pusimos gasolina para esas 57 vueltas e hicimos la carrera al completo con todo el despliegue, incluso cambiando ruedas. Al mismo tiempo, Ferrari estaba haciendo la misma simulación que nosotros con la misma gasolina, las mismas paradas… y fuimos más rápidos que ellos», dijo Fernando Alonso en un vídeo que se ha filtrado en redes sociales.

El piloto hizo una simulación increíble en el circuito de Bahrein dando alas a todos los que piensan que esta temporada puede cosechar una victoria. Pese a estar lejos de las prestaciones de Red Bull, el Aston Martin puede competir de tú a tú con Ferrari y Mercedes a tenor de los resultados vistos en los tests de pretemporada.

Los jefes de los equipos rivales no han escatimado elogios para un Aston Martin que parece un coche totalmente renovado gracias al diseñador Dan Fallows, el ideólogo del Red Bull durante década y media. «Creo que han dado un gran paso al frente. Parece que su concepto de coche les ha hecho avanzar y que no están muy lejos. Fernando, en particular, parece muy competitivo», analizó Christian Horner.

A los elogios del director deportivo de Red Bull se unieron los del jefe de Mercedes Toto Wolff. «Según nuestros cálculos, Aston Martin puede ser segundo en Bahréin», dijo. Los alonsistas están de enhorabuena ante todas estas cábalas tras la decepción que supuso El Plan con Alpine. Fernando Alonso lo confirma en un vídeo que no deja lugar a equívocos. La victoria 33 está más cerca que nunca.