Lobato, entusiasmado con Fernando Alonso: el detalle que demuestra su optimismo

El Mundial de Fórmula 1 2023 está a la vuelta de la esquina y Antonio Lobato, periodista especializado que cubrirá su temporada número de 18 del Mundial, es optimista con respecto al papel que puede hacer Fernando Alonso con Aston Martin. El piloto comienza proyecto con la escudería británica, y Lobato está entusiasmado por lo que puede venir por delante.

Prueba de ello es que ha acudido a los test, algo que no hacía desde hace mucho: «Arranca mi temporada número 18 de Formula 1. Hacía tiempo que no venía a unos test, pero creo que va a merecer la pena porque la temporada puede ser espectacular». «Me preguntaba la gente aquí por el 33, es increíble lo que genera. Me preguntan mucho más porque quizá lleva muchos más años, nos ha dado muchas más alegrías y no sé si la 33 va a llegar, pero va a luchar por la 33», afirmaba hace unos días el comentarista en DAZN sobre el nuevo proyecto de Fernando Alonso.

Arranca mi temporada número 18 de Formula 1. Hacía tiempo que no venía a unos test, pero creo que va a merecer la pena porque la temporada puede ser espectácular. pic.twitter.com/0JWum9ySBC — Antonio Lobato (@alobatof1) February 22, 2023



«Creo que el salto que va a dar Aston Martin, va a ser grande este año. No para luchar por el Mundial, obviamente, pero si puede estar en la lucha con Alpine y McLaren, está muy bien. Es ‘El Plan’, ‘La Misión’, ahora el ’33’…», añadía Antonio Lobato, especialmente motivado antes de la que será su 18ª temporada cubriendo el Mundial de Fórmula 1.

Queda claro que Lobato es optimista con Alonso. Y el hecho de que haya ido a los test lo demuestra. Además, también puede dar mucho que hablar Carlos Sainz, que quiere consolidarse con Ferrari en la élite del campeonato del mundo de automovilismo.