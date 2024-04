Fernando Alonso: «He hecho una última vuelta por encima de mis posibilidades»

Fernando Alonso se marcó una gran clasificación sobre el circuito de Suzuka, por encima de sus posibilidades, y saldrá desde la quinta posición en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1. Una gran vuelta del asturiano en los últimos minutos de la Q3 le permitió colocarse en esa posición dentro de la parrilla de mañana.

Tras la clasificación en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, Fernando Alonso atendió a los medios de comunicación y se mostró feliz por la crono realizada y optimista con su coche, aunque siempre cauto antes de la carrera: «Es difícil de saber hasta que analicemos todo. Creo que la mejor comparación es cuando ruedas un día con un paquete y al siguiente con el otro. Hoy por la noche analizaremos todos los datos y espero que sean positivos».

«Hemos sido bastante competitivos en la crono, he sentido bien el coche y la verdad es que no me esperaba estar tan arriba. A cuatro décimas de la pole. Hace tres seis meses estábamos a un segundo y medio de Verstappen, y ahora estamos a cuatro décimas. Muy contento por el paso del equipo. Por delante de Mercedes y McLaren. Muy buena crono», señaló un Fernando Alonso que se mostró muy feliz en zona mixta.

«He hecho una última vuelta en la Q3 un poco por encima de las posibilidades. Esta vez ha salido bien. En Melbourne perdí el coche en la vuelta 6 por ejemplo. Cuando estás en ese límite entre el bien y el mal puede salir cara o cruz», culminó el piloto de Aston Martin tras una vuelta de escándalo en el final de la Q3 sobre la pista de Suzuka.

Verstappen saldrá desde la pole

Max Verstappen arrasó con todo y se llevó la pole (1:28.197) en la clasificación del Gran Premio de Japón de Fórmula 1, una sesión apretada al límite para los mortales en la que Carlos Sainz y Fernando Alonso marcaron el cuarto y quinto mejor tiempo respectivamente, asegurándose una bonita batalla por el podio en la carrera de este domingo. Dominio total de Red Bull también con Checo Pérez, que se quedó a 66 milésimas del holandés y saldrá segundo, y sorpresa de McLaren con Lando Norris, que lo hará desde la tercera posición.

Separados por cuatro milésimas, los pilotos españoles se volvieron a exhibir en el circuito de Suzuka, especialmente Fernando Alonso, a la altura de los mejores y con un nivel superior al que tiene el equipo al que guía cada fin de semana. Las mejoras de Aston Martin ayudaron, pero todos los méritos los reunió el asturiano en su último intento de la Q3, una vuelta para la historia. Sainz, en su caso, estuvo más brillante en el primero, con el que agarró una gran cuarta posición que garantiza otra batalla más por el éxito.

Así queda la parrilla del GP de Japón